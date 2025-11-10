プロ・リーグ 25/26の第14節 メヘレンとサンジロワーズの試合が、11月10日03:15にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、トミー・セントイアゴ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはアヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロドリゲス（FW）、ウセイヌ・ニアン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分、サンジロワーズが選手交代を行う。アヌアル・アイトエルハジ（MF）からプロミス・アキンペル（FW）に交代した。

75分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アナン・カライリ（FW）、ケビン・ロドリゲス（FW）に代わりルイス・パトリス（DF）、ラウール・フロルツ（FW）がピッチに入る。

75分、メヘレンが選手交代を行う。イアン・ストロイフ（DF）からゴラ・ディウフ（DF）に交代した。

83分、メヘレンが選手交代を行う。ベニト・ラマン（FW）からハッサン・バンデ（FW）に交代した。

85分、ついに均衡が崩れる。サンジロワーズのロブ・スクーフス（MF）のアシストからラウール・フロルツ（FW）がゴールが生まれサンジロワーズが先制する。

85分、サンジロワーズは同時に2人を交代。ロブ・スクーフス（MF）、アデム・ゾルガン（MF）に代わりマティアス・ラスムーセン（FW）、ソフィアン・ブファル（MF）がピッチに入る。

88分、メヘレンが選手交代を行う。ホセ・マルティネス（DF）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+3分メヘレンが同点に追いつく。マイロン・ファンブレデローデ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、メヘレンは6分にテランス・クドゥ（DF）、55分にホセ・マルティネス（DF）、90+6分にマイロン・ファンブレデローデ（FW）に、またサンジロワーズは45+3分にウセイヌ・ニアン（MF）、68分にアナン・カライリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 05:21:33 更新