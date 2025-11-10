ブンデスリーガ 25/26の第10節 アイントラハト・フランクフルトとマインツの試合が、11月10日03:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ヨナタン・ブルカート（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、李 在成（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アイントラハト・フランクフルトは後半の頭から2人が交代。エリエス・スヒリ（MF）、ファールス・チャイビ（MF）に代わりヒューゴ・ラーション（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）がピッチに入る。

66分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アンスガー・クナウフ（FW）からマリオ・ゲッツェ（MF）に交代した。

71分、マインツが選手交代を行う。ベネディクト・ホラーバッハ（FW）からアルミンド・ジープ（FW）に交代した。

78分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。マフムド・ダフード（MF）、ラスムス・クリステンセン（DF）に代わりセペ・エリー・ワイ（FW）、ナムディ・コリンズ（DF）がピッチに入る。

80分、ついに均衡が崩れる。アイントラハト・フランクフルトの堂安 律（MF）がゴールが生まれアイントラハト・フランクフルトが先制する。

その後もマインツの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが1-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。80分にゴールを決めた。

また、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は87分から交代で出場した。

2025-11-10 05:40:43 更新