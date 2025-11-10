エールディヴィジ 25/26の第12節 イーグルスとフェイエノールトの試合が、11月10日04:00にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはミラン・スミット（FW）、マティス・スレイ（FW）、ケンゾ・ハウトマイン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。イーグルスのマッツ・デイル（DF）がPKを決めてイーグルスが先制。

ここで前半が終了。1-0とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

フェイエノールトは後半の頭から選手交代。レオ・ザウアー（FW）からアイメン・スリティ（MF）に交代した。

48分、フェイエノールトが選手交代を行う。カイル・ラリン（FW）からセム・スタイン（MF）に交代した。

66分、イーグルスは同時に2人を交代。ケンゾ・ハウトマイン（MF）、リコネル・マーガレット（MF）に代わりユリウス・ディルクセン（DF）、オスカー・シーバートセン（FW）がピッチに入る。

76分、フェイエノールトが選手交代を行う。ヒバイロ・レアト（DF）からバート・ニーウコープ（DF）に交代した。

後半終了間際の86分イーグルスに貴重な追加点が入る。マティス・スレイ（FW）のアシストからディーン・ジェームス（DF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

しかし、89分、フェイエノールトの渡辺 剛（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

そのまま試合終了。イーグルスが2-1で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。渡辺 剛（DF）はフル出場した。89分にゴールを決めた。

