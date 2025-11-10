ラ・リーガ 25/26の第12節 セルタとバルセロナの試合が、11月10日05:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはパブロ・ドゥラン（FW）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはマーカス・ラッシュフォード（FW）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。バルセロナのロベルト・レバンドフスキ（FW）がPKを決めてバルセロナが先制。

しかし、11分セルタが同点に追いつく。ボルハ・イグレシアス（FW）のアシストからセルヒオ・カレイラ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、37分バルセロナが逆転。マーカス・ラッシュフォード（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

43分、さらにスコアが動く。セルタのフェラン・ジュルガ（FW）のアシストからボルハ・イグレシアス（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

45+4分、さらにスコアが動く。バルセロナが逆転。ラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで前半が終了。2-3とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルタは後半の頭から選手交代。オスカル・ミンゲサ（DF）からハビ・ロドリゲス（DF）に交代した。

58分、セルタが選手交代を行う。フェラン・ジュルガ（FW）からブライアン・サラゴサ（MF）に交代した。

70分、セルタが選手交代を行う。ボルハ・イグレシアス（FW）からイアゴ・アスパス（FW）に交代した。

73分バルセロナに貴重な追加点が入る。マーカス・ラッシュフォード（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がヘディングシュートを決めて2-4。2点差に広げる。ロベルト・レバンドフスキ（FW）はハットトリックを達成。

78分、セルタは同時に2人を交代。マヌ・フェルナンデス（DF）、ウーゴ・ソテーロ（MF）に代わりミゲル・ローマン（MF）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）がピッチに入る。

86分、バルセロナは同時に2人を交代。ダニ・オルモ（MF）、アレハンドロ・バルデ（DF）に代わりアンドレアス・クリステンセン（DF）、ジェラール・マルティン（DF）がピッチに入る。

88分、バルセロナが選手交代を行う。マーカス・ラッシュフォード（FW）からフェラン・トーレス（FW）に交代した。

90+5分にバルセロナのフレンキー・デヨング（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もバルセロナの選手交代が行われたがそのまま試合終了。バルセロナが2-4で勝利した。

なお、セルタは89分にミゲル・ローマン（MF）に、またバルセロナは42分にパウ・クバルシ（DF）、87分にマーカス・ラッシュフォード（FW）、88分にロベルト・レバンドフスキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-10 07:10:39 更新