¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º vs ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊMemphis¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º 100 - 114 ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
¡¡NBA¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥ºÂÐ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊMemphis¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬¥êー¥É¤·33-25¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó62-51¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬µÕÅ¾¤·80-85¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó100-114¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
