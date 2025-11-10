

Z世代ににアドバイスをするときは…（写真：takeuchi masato／PIXTA）

組織風土づくりのプロであり『売上を追わずに結果を出すリーダーが見つけた20の法則』を上梓したFiveVai CHOの加藤芳久さんのもとには、Z世代とのコミュニケーションに悩む相談が多く寄せられます。ここでは、「正論」と「共感」の視点から部下との関係をよりよくする方法をご紹介します。

一番の問題は部下との関係性

先日、製造メーカーに勤める管理職の方にお伺いした話です。

「ちょっと聞いてください。仕事中に部下が落ち込んだ表情をしていたので、気になって『落ち込んでいる暇は無いよ！元気だしていこう！』と声がけしたんですよ。そうしたら、それが嫌だったみたいで……。後から、総務の人間に『ハラスメントに気を付けてください』と注意されました。一体どうなっているんでしょうか……」

これは、部下にも大きく問題がある気がしますが、一番の問題は部下との関係性にあります。

普段から部下と関係構築が出来ていれば、嫌な気持ちになりにくいと思いますし、もしかしたら声がけをしたときに管理職の方の言い方が気に入らなかったのかもしれません。

ドイツ出身のニーチェはこんな言葉を遺しています。

「人は、言葉では無く『伝え方』に反応する」

つまり、管理職の方は「声がけをした＝良いことをした」と思っているかもしれませんが、どんなにポジティブな言葉を使っていても言い方が悪ければ、相手にはネガティブな感情を抱かせてしまうのです。

そのため、相手にアドバイスをするときは「関係性」と「伝え方」に気を付けるべきなのです。

なぜ、Z世代には「正論」より「共感」が響くのか？

Z世代に聴いてみたところ、SNSでいつも「いいね！」をしてくれる人が「いいね！」してくれないと不安になるそうです。「いいね！」が集まることが、自分の存在価値となり、承認欲求を満たすことになっています。

この傾向が強くなりすぎるとどうなるか？ 他者に対する「依存」につながるのです。しかも、やっかいなのは本人はそれに気が付いていないことです。共感して、承認してもらうことが当たり前で、してくれないと不安になるという状態に陥っています。しかも、周囲の友人たちも同じ傾向があるため知らない間にネガティブな相互依存が始まります。

とはいえ、彼らのコミュニケーションの基本が承認してもらうことである以上、まずは、ドアノックするがごとく私たちのコミュニケーションの第一歩は承認のメッセージから始めるのが妥当といえます。

また、「タイパ」重視のZ世代の生活には常にスマートフォンが隣にあります。ちょっとした隙間時間があれば、すぐにスマートフォンをチェックするというのが当たり前の時代です。

家の中を歩いているときはもちろん、トイレに行くときも歯磨きするときもお風呂の中にさえスマートフォンを持ち込みます。移動時間ともなれば、当然のようにスマートフォンをいじります。

ちょっとした隙間と書きましたが、どれくらいちょっとした隙間かといえば3秒程度だと思います。たった3秒でもSNSをチェックして、返信することができるのです。仕事柄、人前で話す機会が多いのですが、パソコンをプロジェクターに映すためにケーブルを繋いだりすることがありますが、その僅かな隙間時間さえ、すぐにスマートフォンを触りだす方はたくさんいます。

そんな日常が常識である彼らからすれば、無駄な時間を過ごしたくないというのは至極当然の流れとも言えます。では、彼らがスマートフォンを見るのではなく、私たちを見ようとするタイミングはいつなのか？ その答えは非常にシンプルです。

「この人は私のことを理解しようとしてくれている」と感じたときです。

言い換えると、「自分のために時間を使ってくれている」と思った瞬間です。

その時、彼らはスマートフォンの画面ではなく、あなたの顔面を見ることでしょう。

Z世代が本当に求めている魔法の「共感ワード」3選

共感ワードとは、相手の感情や考えに寄り添い、理解していることを言葉で伝えるためのフレーズです。「わかる」「そうなんですね」「それは大変でしたね」といった言葉が代表的です。相手に安心感を与え、より深いコミュニケーションを築くために使われます。

早速ですが、代表的な共感ワードについて考えてみたいと思います。

「わかりみが深い」

Z世代にとって、共感の言葉は何よりのご馳走になります。

「わかりみが深い」という言葉に関しては、正直最初に聞いたときは思わず吹き出してしまいました。でも、これがZ世代の言葉なんだなと受け止めるようにしています。

「わかる」を強調する表現になりますが、相手の言っていることに対して、強い共感や同意を示しています。「わかりみ」とは一体何だろうと調べてみたら、形容詞を名詞に置き換えた言葉だそうです。形容詞の語幹に「〜み」をつけて名詞化する、Z世代特有の表現でした。

本来は「ありがたみ」「おもしろみ」のように使われる接尾辞ですが、「わかる」を名詞化して「わかりみ」とし、その度合いが「深い」と表現しています。論文やビジネスの場では不適切ですが、友人との会話やSNSなど、カジュアルな場面で用いられます。ある種の言葉遊びでもありますね。

具体的な使い方としては、「仕事終わりのビール、最高だよね。わかりみが深い」。「試験勉強、一夜漬けで乗り切るのわかるわ。わかりみが深い」などと使うようです。

これらは、Z世代ワードから学ぶべき「共感の姿勢」ではないでしょうか。

とはいえ、40代、50代のリーダーや管理職の方がZ世代の言葉を使うのは抵抗があると思います。なによりZ世代からすると、急に若ぶった言葉遣いを聞いた瞬間に「引く」ことになります。

そこで、私たちが使える共感ワードの例を挙げたいと思います。

・感情に寄り添う言葉:「それは大変でしたね」「つらいですよね」「そう感じられるんですね」﻿

・同意を示す言葉:「わかります」「そのお気持ち、よくわかります」「おっしゃる通りです」﻿

・相手の努力をねぎらう言葉:「よく頑張っていますね」「さすがですね」﻿

こうした共感ワードをぜひ意図的にコミュニケーションの中に入れていただければと思います。

「〇〇しか勝たん」

特定の対象（〇〇）が一番優れていて、他に勝るものはない、という意味を表す言葉です。

主な使い方として例を挙げてみます。

・推ししか勝たん: 「（自分の応援する）推しが最高、一番だ」という意味。アイドルやアニメキャラクターなどに対して使われる。

・コーヒーはブラックしか勝たん: 「コーヒーはブラックが一番おいしい」という、個人の嗜好を表す使い方。

なんとなく、この「〇〇しか勝たん」は語感がよく、ちょっと使ってみたいなと思ってしまいました。

私たちの世代が使ったら「オジサンが無理してる」などと思われるのかもしれませんが……。

そこで、言い換えて「○○さんはさすがですね！」という風に使ってみてはいかがでしょうか。他人から認められ、理解されたと感じたとき、相手はこちらに振り向いてくれるのではないでしょうか。

要注意。「共感ワード」を使う上での心構え

私たちの想像以降にZ世代は表面的なテクニックに敏感です。空気を読むことに長けています。そのため、言葉の裏にある本心を簡単に見抜いてきます。

そこで、心構えとしてコミュニケーションの言葉としてどのような言葉を使っているか？ の前に、相手を「理解しようとする」ことが何よりも重要であることを強調しておきたいと思います。

Z世代は、「この人は、自分を理解しようとしてくれている」と思ったときに初めて心のドアが開きます。言葉の裏にある気持ちを受け取って、話を聴こうとします。信頼を寄せるようになります。信頼関係が出来てくれば、どんな言葉を遣おうが、相手に響くようになります。

Z世代に向けた研修もよく実施するのですが、彼らにどんなリーダーや上司を信頼しますか？ という質問をすると必ず出てくる答えがあります。それが、「話を最後まで聴いてくれる人」です。

Z世代は想像以上に、空気を読むことに長けている

さあ、どうでしょう。相手の話を最後まで遮らずに聴くことができていますでしょうか？ 特に、相手が間違っているなと思ったときや、相手の話に意見や言い返したい気持ちが芽生えたときに、相手の話を聴いているようで聴いていない状態になっていないでしょうか。





ここでいう「話を最後まで聴いてくれる人」というのは、ただ単に話を聴く人ではありません。“頭では違うことを考えている”人も「聴いていない人認定」されていることを忘れてはいけません。

なお、Z世代からよく聞く愚痴についても触れたいと思います。

それは、「上司の自慢話がウザい」です。では、「どんな時に上司の話を聴こうと思う？」と質問したところ、「上司の失敗談とそこからの教訓を話してくれたとき」と答えてくれました。ぜひ、コミュニケーションの参考にしていただければと思います。

今回のまとめとして、まずはZ世代のコミュニケーションを知ること。彼らは私たちの想像以上に、空気を読むことに長けていることを理解する必要があります。そして、話を最後まで聴くことが大切です。また、彼らは、私たちの発する言葉ではなく、「本当はどう思っているのか」を見抜くチカラを持っていることを自覚する必要があります。

とはいえ、Z世代に迎合する必要はありません。彼らの特性を尊重しながらも、信頼関係の構築を意図してコミュニケーションを図っていければいいと思います。

最後にまとめとして、ひと言お伝えします。「話を聴く上司しか勝たん」。

（加藤 芳久 ： 株式会社ファイブベイ取締役副社長、組織変革コンサルタント）