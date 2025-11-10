ÇÃ¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤ò12¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡ÇÃ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <1921> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬11·î10Æü¸áÁ°(11:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î19²¯±ß¢ª16.7²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï22.4²¯±ß)¤Ë12.1¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬15.2¡ó¸º¢ª25.5¡ó¸º¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î37²¯±ß(Á°´ü¤Ï47.1²¯±ß)¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î´üÂè£²»ÍÈ¾´ü¡ÊÃæ´Ö´ü¡Ë¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐºÑ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½Åù¤«¤é¼õÃí¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¹©»ö¤Î·×²è¸«Ä¾¤·¡¢±ä´üÅù¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¶¡µëÎÌÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Å´¹½·úÀß»ö¶È¤¬Á°²óÍ½ÁÛ¤ËÈæ¤Ù2,300É´Ëü±ß²¼²ö¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Íø±×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Å´¹½·úÀß»ö¶È¤ÎÇä¾å¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°²óÍ½ÁÛ¤ËÈæ¤Ù±Ä¶ÈÍø±×¤Ï320É´Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï230É´Ëü±ß¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÃæ´Ö½ãÍø±×¤Ï100É´Ëü±ß²¼²ö¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²óÈ¯É½¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯£µ·î14Æü¡Ë¤«¤éÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þÅù¤Ë¤è¤ê½¤Àµ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¾åµ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤È½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¤Ïº£¸åÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
