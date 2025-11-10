人気ラッパーとハワイアンBBQレストランがコラボ!? 11月末までの期間限定スペシャルメニューが登場！
日本国内に3店舗を構えるハワイアンBBQレストラン「Yummy Hawaiian BBQ(ヤミーハワイアンバーベキュー)」(以下、Yummy)が、名古屋を拠点に活動する人気ラッパーの\ellow Bucks(イエローバックス)とコラボ。2025年11月10日(月)より、期間限定のスペシャルメニューを販売する。
■「Yummy Hawaiian BBQ」とは？
1987年、ハワイ・ホノルルで創業したバーベキューレストラン。人気ショッピングモール「アラモアナセンター」にある店舗などのほか、日本国内では名古屋市内に3店舗を構えている。店名は「おいしい！」という意味のカジュアルな英語「Yummy!」に由来。秘伝のスイート醤油に漬け込まれた牛肉や鶏肉、ガーリックシュリンプなどがメインとなるワンプレートスタイルが人気で、店内にあるサラダバーから手作りのベジタブルを選ぶことで自分好みにカスタマイズできる。
国内の一番人気メニューは、カルビとビーフ、チキンがセットになった「ヤミースペシャル」(1880円)。そのほかにもボリューム満点のメニューやハワイアンスイーツがそろっており、ランチ・ディナーを問わず幅広い年齢層に愛されている。また、全品テイクアウトが可能なので、そういった利用も多い。
■スペシャルコラボメニュー「HOT BOY PLATE」！
10月17日に新曲「8UP feat. Yvng Patra」をリリースした\ellow Bucksは、プライベートでもYummy好きであることを公言している。その愛は、2022年に「AICHI SKY EXPO」(愛知県常滑市)にて開催したワンマンライブで、バックステージのケータリングをYummyに依頼するほど。今回のコラボは、そんな\ellow Bucksが「食べ尽くした」(Ate up=8UP)など、さまざまな意味を込めた新曲の内容に絡めて企画。メニュー内容の調整などを経て、実現したという。
メニュー名は「HOT BOY PLATE」(1980円)で、レッドホットチキンとガーリックライスをベースに、Yummyで人気の総菜などを組み合わせた特別仕様。スパイシーでボリュームたっぷりの一皿となっている。こちらのメニューについて\ellow Bucksは「シラチャーソースをかけて、アツいうちに食べきって。Let's get it 8UP!!」とコメントしている。
「HOT BOY PLATE」は、名古屋市内にある「栄本店」「ささしまグローバルゲート店」「パルコ店」の3店舗で、2025年11月30日(日)まで販売される。購入者には、店舗ごとに異なるデザインのオリジナルステッカーがプレゼントされる(なくなり次第終了)ということで、ファンはこちらもチェックしておきたい。
《\ellow Bucksプロフィール》
1996年生まれ、岐阜県高山市出身。16歳の時にグループでキャリアをスタート。解散後に\ellow Bucksと改名し、19歳で単身渡米。その経験は、卓越したラップスキルと華のあるルックスや所作を兼ね備える彼のスタイル形成にも大きく影響した。2019年に「ラップスタア誕生 Season 3」で優勝を勝ち取り脚光を浴びて以来、高次元で自身名義作品のリリースを重ねている。自身の作品はもとより、数多の客演仕事や堂々としたライブパフォーマンスなどを通して総合的に評価を高めており、地元・東海エリアを背負う新たな“トウカイテイオー”にふさわしい存在であることを、自らが握るマイクで鮮烈に証明している。
