面接でブラック企業を見抜くのは難しい…！有給を取るのに地獄のような労力がかかるブラックのリアルに絶句【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。ブラック企業で勤務した体験談をリアル＆コミカルに描き、社会人なら一度は知っておきたい作品ばかりだ。
今回は、ウォーカープラスにて反響の高かった3作品を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに実際に会社で有給申請したときの心境についても聞いた。
本作「面接で騙されてブラック企業に入社しました」は、作者のしゃけなかほいさんが自身のブラック企業での体験を描いた作品だ。
入社初日、しゃけなかほいさんは自分のデスクに置かれた1枚の紙に気づく。それは、この会社で使用されている紙の出勤簿らしく、上司から「9時〜18時で出勤時間と書いて課長に提出するように」と指示される。「まだ朝ですけど、今ですか？」と尋ねると、上司は「今」と冷たい一言。面接では「残業代は支給される」と説明を受けていたものの、待っていたのは連日のサービス残業…。この状況に限界を感じ、上司に直談判を決意する。
そんななか、1日だけの有給休暇を取ろうとした際にも試練が待っていた。希望日の1カ月前に所属長や事業部長へ申請し、さらにチーム全員の承認も必要という複雑な手続きに苦労する。この出来事について、しゃけなかほいさんは「この会社では有給申請の手続きが大変で、いちいち理由まで聞かれるので本当に疲れます。身内の不幸でもない限り、有給は使えなかったと思います」と、ため息まじりに語った。
さらに追い打ちをかけるように、同僚から「週明けは掃除当番だよ」と告げられる。始業の1時間前に出社する決まりだと聞かされるが、そんな説明は面接では一言もなかった。実際の掃除は10分ほどで終わる作業で、早出出勤の意味がまったくわからない…。
そんな同作のほかにも、SNSやブログで数多くのエピソードを投稿しているしゃけなかほいさん。思わず共感してしまう職場あるあるが見つかるかも！気になる方はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
