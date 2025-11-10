ストレスで倒れる前兆となる症状とは？Medical DOC監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はMedical DOCにて『「ストレスで倒れる5つの前兆症状」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

ストレスで倒れる前兆となる症状

強いストレスが体にかかった時、倒れてしまうことがあります。多くは、迷走神経反射による失神の可能性が高いです。このような失神が起こる場合には、倒れる前兆がみられることも多いです。ここでは、前兆となる症状について詳しく解説いたします。

目の前が暗くなる（立ちくらみ）

迷走神経反射が起こる時、心拍数が下がり、血管拡張により血圧が低下します。この時に、脳への血流が低下することで脳性貧血が起こります。脳性貧血の症状は、目の前が暗くなったり、視界がぼんやりする症状です。この症状はいわゆる立ちくらみで、一般的に「貧血」と呼ばれることもあります。（医学的な貧血は赤血球が少なくなる状態ですが、一般的に脳への血流が低下することで立ちくらみが起こる事を「貧血」ということが多いです。）このような症状がおこった場合、座ったり横になって休み、倒れないように気をつけましょう。

また、頻繁に立ちくらみが起こる場合には、ゆっくり立ち上がる（寝た状態からすぐに立ち上がらず、座位で少し一息ついてから立ち上がるのも良いでしょう。）様にしましょう。また、何かにつかまって立ち上がり、倒れないようにしましょう。

めまい

迷走神経反射が起こり、血圧が低下し、脳の血流が低下すると、ふわふわするようなめまいの症状がおこることもあります。足元が、ふわふわするような症状がみられたら、何かにつかまり、倒れないようにしましょう。また、可能であれば、座ったり横になって休むことをお勧めします

吐き気

迷走神経反射に伴って、血圧が低下し吐き気や嘔吐の症状がみられることがあります。血の気が引き、吐き気などが伴う場合には失神の前兆かもしれません。

顔面が青白くなる

血圧が低下すると、血の気が引き、顔が青白くなったり、唇の色が青紫色となったり血の気がひく症状がみられることもあります。このような症状が現れた場合には、失神する前兆の可能性があり、安静にすることが勧められます。

あくび

迷走神経反射で血圧が低下すると、脳の血流が低下し生あくびがみられることもあります。あくびが多く出る場合には、失神する前兆の可能性があります。無理をしないで安静にしましょう。

「ストレスで倒れる前兆症状」についてよくある質問

ここまでストレスで倒れる前兆症状などを紹介しました。ここでは「ストレスで倒れる前兆症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

ストレスが原因で失神することはありますか？

伊藤 陽子（医師）

強いストレスを感じると、迷走神経反射を起こし、失神することもあります。このため、迷走神経反射を起こす前兆で立ちくらみやめまい、あくびが出る、顔面が青ざめるなどの症状がみられることもあります。このような前兆がある場合には、無理をせず休息をとるようにしましょう。

ストレスが原因かどうかは、自分では区別がつきません。失神を起こした場合、まずは内科・循環器内科で相談をしてみましょう。

まとめ ストレスで倒れる前兆があったら、休息を

強いストレスがあると、自律神経のバランスが崩れ自律神経失調症を引き起こしたり、迷走神経反射や起立性低血圧を起こして意識を失ってしまう可能性があります。このような不調の前兆として、立ち眩みやめまい、生あくび、吐き気などがみられます。このような前兆がある場合には、倒れないように休むことが大切です。また、普段からストレスをためないようにし、また十分睡眠をとり体調を整えるようにしましょう。

「ストレスで倒れる前兆症状」で考えられる病気

「ストレスで倒れる前兆症状」から医師が考えられる病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

内科の病気

循環器科の病気

神経内科の病気

自律神経失調症迷走神経反射起立性低血圧不整脈てんかん

失神をきたす可能性がある病気は上記の様にさまざまです。その中でもストレスと関係ある病気として、自律神経失調症や迷走神経反射などが挙げられます。倒れる場合には、他の病気との区別はつきずらいため、一度内科で相談をしてみましょう。

「ストレスで倒れる前兆症状」に似ている症状・関連する症状

「ストレスで倒れる前兆症状」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

立ちくらみめまい

頭痛

吐き気

顔面蒼白

生あくび

これらの症状がみられるときには、倒れる前兆の可能性もあるため気をつけましょう。十分に休息をとり、ストレスをためないようにすることが予防となります。普段から体調に気を付けて過ごしましょう。

【参考文献】・自律神経失調症（日本女性心身医学会）・こころもメンテしよう（厚生労働省）