ジャクソン・ワン（GOT7）が自身のInstagramを更新。松本潤や佐野玲於との写真を公開し、注目を集めている。

■ジャクソン・ワンが両親や友人たちと日本を満喫

ジャクソン・ワンは、自身史上最大規模のワールドツアー『MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026』で来日。11月6日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてライブを行った。

ジャクソンは、BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ/「E」はアキュートアクセント付きが正式表記）のソロ楽曲「toxic till the end」のMVで恋人役として共演していた、エヴァン・モックとマルチクリエイターの野村訓一と並んだ3ショット（1枚目）や、グラフィックデザイナーのVERDYとその娘と思われる女の子との3ショット（4枚目）、佐野玲於（GENERATIONS）の肩に手を回したショット（5枚目）、両親とのセルフィー（9枚目）など来日中に共に時間を過ごした仲間や家族との写真を15枚投稿。

特に注目を集めたのは、これまでジャクソンとの交流がキャッチされていなかった松本潤との2ショット（7枚目）で、ジャクソンは松本に抱きつくように熱いハグをして目を閉じ、松本は目を丸くして驚いたような表情をしている。13枚目には、狭い店内にたくさんの人が集まっているのか、厨房側に立ち、楽しそうに笑う松本の姿も。顔は少し赤くなっているように見える。

意外な交流が明らかになり、SNSでは「ジェクが松潤と繋がってるのアツい、、、」「ジェク松潤とも会ってるの凄ない？笑恐るべしコミュ力」「人脈異常すぎ」「顔広すぎん？」「まじどういう関係？ｗ」「接点教えてくれ」「ジャクソンと松潤が交わる世界線ってあるんだ」など、大きな反響が寄せられている。

■ジャクソン・ワンが自身のブランド「TEAM WANG design」のイベントを原宿で開催

なお、ジャクソン・ワンがクリエイティブディレクターを務めるブランド、TEAM WANG designのイベントが原宿「GR8」で開催。友人やクリエイティブチームなどが集まった“CREW NIGHT”にも多くの著名人が出席したようだ。