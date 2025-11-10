Billingham¤ÎÄêÈÖ¥Ð¥Ã¥°¡ÖHadley¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡¡¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¥ì¥¶ー¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Óー¤Ï¡¢Billingham¡ÖHadley¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡ÖMidnight Edition¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ËÉ¿åÁÇºà¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£ÆâÉô¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤êÈÄ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¹õ¿§¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥Ã¥Á»ÅÍÍ¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ñ¥Ã¥É¡ÊSP-15¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Billingham Hadley Digital¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë
¥·¥êー¥ººÇ¾®¥â¥Ç¥ë¡£¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥«¥á¥é2Âæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é1Âæ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍÍÆÎÌ¡§Ìó2.5L¡Ê¼ýÇ¼Éô¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó210¡ß130¡ß210mm ¼ýÇ¼ÉôÀ£Ë¡¡§Ìó180¡ß100¡ß170mm ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó170¡ß25¡ß180mm¡ÊÌó0.5L¡Ë ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§Ìó38¡ß850～1,480mm ½Å¤µ¡§Ìó490g
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥«ー¥¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥°¥ìー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë
²Á³Ê4Ëü6,530±ß
Billingham Hadley Small¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー¥¹¥âー¥ë¡Ë
¥ì¥ó¥ºÉÕ¤¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥«¥á¥é2Âæ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é1Âæ¤È¸ò´¹¥ì¥ó¥º1～2ËÜ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍÍÆÎÌ¡§Ìó3.5L¡Ê¼ýÇ¼Éô¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó290¡ß140¡ß220mm ¼ýÇ¼ÉôÀ£Ë¡¡§Ìó260¡ß80¡ß190mm ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó100～140¡ß45～50¡ß170mm¡ÊÌó0.5～0.75L¡Ë ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§Ìó38¡ß850～1,480mm ½Å¤µ¡§Ìó700g
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥«ー¥¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥°¥ìー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Í¥¤¥Óー¥ì¥¶ー ¸ÂÄê¿ôÀ¸»º ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë
²Á³Ê5Ëü6,430±ß
Billingham Hadley Small Pro¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー¥¹¥âー¥ë ¥×¥í¡Ë
¡ÖHadley Small¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤äÃåÃ¦¼°¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥ê¥ó¥°¡¢ËÉ¿å¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤ÎÇØÌÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥±ー¥¹ÁõÃåÍÑ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡ÖAVEA7¡×¼è¤êÉÕ¤±ÍÑ¤Î¥ì¥¶ー¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¡¢¥ì¥ó¥ºÉÕ¤¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥«¥á¥é2Âæ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é1Âæ¤È¸ò´¹¥ì¥ó¥º1～2ËÜ¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍÍÆÎÌ¡§Ìó3.5L¡Ê¼ýÇ¼Éô¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó330¡ß140¡ß250mm ¼ýÇ¼ÉôÀ£Ë¡¡§Ìó260¡ß80¡ß190mm ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó100～140¡ß45～50¡ß170mm¡ÊÌó0.5～0.75L¡Ë ¥ê¥¢¥¸¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó245¡ß160mm ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§Ìó38¡ß1,000～1,700mm ½Å¤µ¡§Ìó950g
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥«ー¥¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥«ー¥¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë
²Á³Ê6Ëü2,370±ß
Billingham Hadley Pro¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー ¥×¥í¡Ë
¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥«¥á¥é2Âæ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é¤È70-200mm F2.8¥¯¥é¥¹¤ò´Þ¤à¸ò´¹¥ì¥ó¥º2～3ËÜ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍÍÆÎÌ¡§Ìó6L¡Ê¼ýÇ¼Éô¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó390¡ß160¡ß280mm ¼ýÇ¼ÉôÀ£Ë¡¡§Ìó340¡ß80¡ß210mm ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó130～170¡ß40～60¡ß200mm¡ÊÌó1～1.25L¡Ë ¥ê¥¢¥¸¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó320¡ß220mm ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§Ìó38¡ß850～1,480mm ½Å¤µ¡§Ìó1,100g
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥«ー¥¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥°¥ìー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë
²Á³Ê6Ëü5,340±ß
Billingham Hadley Pro 2020¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー ¥×¥í 2020¡Ë
¡ÖHadley Pro¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÈÃåÃ¦¼°¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥ê¥ó¥°¡¢ËÉ¿å¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤ÎÇØÌÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥±ー¥¹ÁõÃåÍÑ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥«¥á¥é2Âæ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é1Âæ¤È70-200mm F2.8¥¯¥é¥¹¤ò´Þ¤à¸ò´¹¥ì¥ó¥º2～3ËÜ¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍÍÆÎÌ¡§Ìó8.5L ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó410¡ß160¡ß240mm¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢Ìó410¡ß160¡ß280mm¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë ¼ýÇ¼ÉôÀ£Ë¡¡§Ìó340¡ß80¡ß210mm¡ÊÌó6L¡Ë ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó130～170¡ß40～60¡ß200mm¡ÊÌó1～1.25L¡Ë ¥ê¥¢¥¸¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ£Ë¡¡§Ìó320¡ß180mm ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§Ìó38¡ß1,000～1,700mm ½Å¤µ¡§Ìó1,230g
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥«ー¥¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥¿¥ó¥ì¥¶ー ¥Í¥¤¥Óー¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥«ー¥¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥ì¥¶ー ¥»ー¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¿·À½ÉÊ¡Ë
²Á³Ê²Á³Ê¡§7Ëü3,260±ß
Billingham Hadley One¡Ê¥Ó¥ê¥ó¥¬¥à ¥Ï¥É¥ìー ¥ï¥ó¡Ë
¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¡¢¥ì¥ó¥ºÉÕ¤¤ÎÃæÈ½¥«¥á¥é¤È¸ò´¹¥ì¥ó¥º1～2ËÜ¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¸ò´¹¼°¥«¥á¥é1～2Âæ¤È70-200mm F2.8¥¯¥é¥¹¤ò´Þ¤à¸ò´¹¥ì¥ó¥º2～4ËÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢13¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¤Î¥Îー¥ÈPC¥Û¥ë¥Àー¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£