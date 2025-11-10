山田涼介“Ryosuke Yamada”名義の初CDシングル「Blue Noise」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Ryosuke Yamada（山田涼介）が、Ryosuke Yamada名義としては初となるCDシングル「Blue Noise」を2026年1月14日にリリースすることが決定した。

■Ryosuke Yamadaの“現在地”を示す1st CDシングル

「Blue Noise」は、1stフルアルバム『RED』を経て表現者としてさらなる成熟度を増したRyosuke Yamadaのエンターテイメントを惜しげもなく詰め込んだ意欲作。

クールとパッションを自由自在に行き来するグルーヴは、まさにRyosuke Yamadaの真骨頂。グループとはまた異なるソロ作品だからこそ実現できる、1曲の中に凝縮されたドラマ性を追求したボーカルワークは必聴だ。

各盤共通で収録されるカップリング曲「タイトル未定A」は、シンプルながらもクセになるメロディとビートが印象的なダンスミュージック。グループではもちろん、今までのソロワークでも見せることのなかったエッジの効いた歌とMVでのビジュアルが、彼のアーティストとしてのあらたなポテンシャルを感じさせる1曲になっている。

その他、初回限定盤と通常盤それぞれに収録されるカップリング曲もバラエティに富んだ内容に。Ryosuke Yamadaの“現在地”を存分に味わうことができる必聴の一枚となること必至だ。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED』

2026.01.14 ON SALE

SINGLE「Blue Noise」

