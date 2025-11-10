¥Ç¥ó¥«¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï°ìÅ¾22¡óÁý±×¤Ç¾å¿¶¤ìÃåÃÏ
¡¡¥Ç¥ó¥« <4061> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î10Æü¸áÁ°(11:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.8¡óÁý¤Î67.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢½¾Íè¤Î19.3¡ó¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£
¡¡¤¿¤ÀÄÌ´ü·×²è¤Î190²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï35.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î76.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.0ÇÜ¤Î122²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.6ÇÜ¤Î51.2²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.5¡ó¢ª7.2¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
