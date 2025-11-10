¡ÈÂÇ¤Á¾å¤²¡È ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¦¤ª¤¿¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×´¶¤¸¤ë¡Ä¥È¥ê¥ª¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡11·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦ÂÀÅÄÇîµ×¤µ¤ó¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¥È¥ê¥ª¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¡¢¥Í¥¿¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤¿¤±¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¡© 2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤ó¤«¡£¥ë¥ß¥Í¡Êthe¤è¤·¤â¤È¡Ë¤Ç¤â¥Í¥¿¡Ê¤ä¤ë¤Î¡Ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢²áµî¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥Í¥¿¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈÝÄê¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎéÆó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÎéÆó¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ë¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯Î×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ë15Ç¯¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤ª¤¿¤±¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Êµ±¤¤¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò³ä¤¬Áý¤¨¤Æ¡£ËÍ¤é·ÝÎò19Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤È¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤âÁ°¸þ¤¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥ª»þÂå¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡ÊÂæËÜ¤Î¡Ë¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤à¡×¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥Í¥¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¥È¥ê¥ª»þÂå¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÃ±ÆÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡ÖÎãÇ¯¤è¤êµÒÀÊ¿ô¤ÎÂ¿¤¤²ñ¾ì¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤â¥Í¥¿¤ÎÍåÎó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¡ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê±é½ÐÌÌ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤òËèÇ¯20¿Í¤°¤é¤¤¤º¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤¿¤±¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤ªÅ¹¤ÏËè²ó¡¢ËÍ¤¬Áª¤ó¤Ç·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÏÊý¤À¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÅ¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤Þ¤«¤»¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡£
¤ª¤¿¤±¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼å¤¤¤ó¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¥¤¥È¤«¤éÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯ÀéÎ¤´ã¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï»Ý¤¤¤À¤í¤¦¤È¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡Ö¤ª¤¿¤±¤Ï¥°¥ë¥á¤Ç¡¢Åìµþ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¿¤±¤Î²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï»Ý¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¥Í¥¿¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡£
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£