¡¡½ÀÆ»½÷»Ò¤Ç¶â£²¤Ä¤ò´Þ¤à£µÂç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÃ«Î¼»Ò¤µ¤ó¤¬£·Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¤Î¿··¿¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤â¾è¤Ã¤Æ¤â³×¿·Åª¤Ê£¶ÎØ¶îÆ°¤Î¿··¿£Ì£Å£Ø£Õ£Ó¡¡£Ì£Ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼À¤³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¼¡×¤È¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¡£¾®¤µ¤Ê¸åÎØ¤¬Æó¤ÄÊÂ¤Ó¡¢¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¤è¤ê¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Â¿·¤ÊÀß·×¤ËÃ«¤µ¤ó¤â´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹£¶ÎØ¤Î¾×·â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÁö¤ì¤½¤¦¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£