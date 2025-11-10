俳優の西島秀俊（54）が9日放送のTBS「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（12月19日配信開始）で初共演した、歌舞伎俳優の市川染五郎（20）の印象を語った。

西島と親子役を演じる市川は、歌舞伎とは異なる撮影現場について「舞台だと、客席と舞台と、もちろん劇場っていう1個の空間があるんですけど、違うところでやってるというか」と告白。「映像だと、舞台に例えるならお客さんも舞台上に上がって見てるみたいな、そういう感覚。セットの中でスタッフさんもカメラも入ってやるんで、そこがもう全然慣れないですね」と打ち明けた。

撮影の合間、同世代の若手俳優から「何てお呼びすればいいですか？」と聞かれ、「仕事で一緒になる人とかは“染ちゃん”って呼びます」と市川。しかし「それって変わる可能性があるんですよね？大事な時期に変わるんですか？」との質問に、市川が「30年後ぐらい」と答えると、「へぇ〜」と驚きの声が上がっていた。

ドラマ撮影が終わると、西島がキッチンカーで差し入れたクレープを両手に持ち、「うまい」と堪能する20歳の若者らしい姿も見せた市川だったが、歌舞伎の世界に生きる彼の印象について、西島は「美しいんですよね」と評価。「彼にしかない不思議なたたずまいとか、居方が。ビジュアルもそうですけど、美しいなっていうのが一番の印象」と語っていた。