堂安のゴールが決勝弾に

ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトは現地時間11月9日にマインツと対戦し、1-0で勝利した。

値千金の決勝点を挙げたのは日本代表MF堂安律。8試合ぶりの今季3得点目は力強いドリブル突破から決めた圧巻のソロゴールだった。

堂安は開幕から10試合連続でスタメン出場となりフル出場。対するマインツでも佐野が10試合連続先発でフル出場。さらにMF川崎颯太が後半から途中出場した。

拮抗した展開のなかで、試合が動いたのは後半35分。右サイドのペナルティーエリアの外でパスを受けた堂安は細かいステップからのドリブルで対峙した2人の間を強引に突破。そのままゴールエリア手前から左足でフィニッシュを決めた。強さとうまさを合わせた個人技が光った。

英衛星放送「スカイ・スポーツ」オーストリア版は「堂安のスーパーなソロでフランクフルトはラインマインダービーを制し、欧州カップ出場争いの順位をキープした」「日本人選手の素晴らしい個人技によってマインツを破った」と堂安の活躍にフォーカスしてフランクフルトの勝利を伝えた。

現地紙「ビルト」は、前半は両チーム合わせて1本も枠内シュートがなかった「退屈な試合」だったなかで、試合を決めたレフティーのビッグプレーを「堂安のひらめき」と絶賛。「スーパーソロでヴィドマーとジープを置き去りにし、左足でゴール左隅にグラウンダーのシュートを決めた」と伝えていた。

第2節ホッフェンハイム戦（3-1）でのドッペルパック（2得点）以来今季3得点目を決めた堂安がフランクフルトに今季5勝目をもたらした。（FOOTBALL ZONE編集部）