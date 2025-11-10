レインボー、『キングオブコント』審査員からの“後日談”明かす 第一声で「ごめんね…」
お笑いコンビ・レインボー（池田直人、ジャンボたかお）が10日、都内で行われた『サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式』に出席。レインボーが公の場に姿を見せるのは、3位となった10月の『キングオブコント2025』後初めてで、審査員からの“後日談”を明かした。
【写真】どんな表情⋯!?スティック切り餅を頬張るレインボー
ジャンボは大会の数日後、ロバート・秋山竜次に会ったことを告白。第一声で「ごめんね。すごい中途半端な点数つけて」と謝罪されたことを明かした。バイきんぐ・小峠英二からは「あっ、ごめんね」という雰囲気で気まずくなったという。ジャンボは「憧れの5人に審査してもらえて、われわれとしてうれしいだけ」と話していた。
池田は最近笑顔になったことという記者からの質問に「キングオブコントの決勝が決まったこと」を挙げ、「ジャンボと泣きながら笑った。自分もこんな顔するんだとうれし泣きを経験できた」と話した。ジャンボは「4位になりそうな中、もう1本コントができてよかった」と振り返った。
レインボーが出演する新CMは11日からYouTubeやTVer、ABEMAなどで放映される。『サトウの切り餅いっぽん』は、スティックタイプで食べやすい新しい餅。正月だけでなく、日常の食卓にも気軽に取り入れられるよう、11月11日を“サトウの切り餅いっぽんの日”としてPRする。レインボーのほか、サトウ食品経営企画部の浅川梨乃氏が登壇した。
