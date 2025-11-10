¡Ú´ÚÎ®¡ÛStray Kids¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDO IT¡×¼ýÏ¿¶Ê£´¶Ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖStray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»öÁ°¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDO IT¡×¤ò21Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°´ë¶ÈJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬8Æü¡¢¿·¶Ê¤ò»öÁ°¤ËÊ¹¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖDo It¡×¡Ö¿ÀÀçÍ·¤Ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHoliday¡×¡ÖPhotobook¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼²»¸»¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£4¤Ä¤Î²Î¤¬¡¢1¶Ê¤Î¤è¤¦¤ËÄ´ÏÂ¤·¤ÆÏ¢·ë¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Á´¶Ê¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
Stray Kids¤¬¿·¤·¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSKZ IT TAPE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDO IT¡×¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤Î4¶Ê°Ê³°¤Ë¡ÖDo It¡ÊFestival Version¡Ë¡×¤ò´Þ¤à¡¢·×5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖSKZ IT TAPE¡×¤Î¡ÖDO IT¡×¤Ï¡¢21Æü¸á¸å2»þ¡¢³Æ¼ï²»¸»¥µ¥¤¥È¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£