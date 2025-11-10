【ハニーズのピンク】が大人可愛い！ 40・50代に似合う♡「秋冬トップス」

可愛げのあるピンクのアイテムが春夏に引き続いて豊作の今シーズン。「甘いイメージのあるピンクはちょっぴり勇気がいる……」という40・50代は、ぜひ【ハニーズ】をチェックしてみて。今季のハニーズの秋冬トップスには、ミドル世代のコーデを上品に色付けしてくれそうな淡いピンクのものが多く目に留まります。ベージュの延長感覚で使いやすいピンクトップスで、大人可愛い着こなしを存分に満喫してみては？

チークのように彩りを足すスウェットプルオーバー

【ハニーズ】「裏起毛ゆるスウェット」\2,480（税込）

クルーネックのシンプルなデザインが、秋冬コーデの着回し要員として頼りにできそうなスウェットプルオーバー。ドロップショルダーとゆるりとしたシルエットがこなれ感を高める一着です。淡くくすんだピンクが、まるでチークのように顔まわりをパッと明るく染めてくれそう。裏起毛仕様のため、冬本番まで長く活躍が見込めます。

淡いピンクにラメがきらめくフェミニンなセーター

【ハニーズ】「ラメ入Vネックニット」\2,980（税込）

ウール混素材にラメを織り交ぜた控えめな光沢感が、フェミニンな印象を醸し出すニットトップス。淡いピンクも品があり、ジーンズやスウェットパンツといったカジュアルなボトムスとのコーデも女性らしい印象で楽しめそうです。腰まわりをカバーしやすい前後差のある丈感や、すっきり見えを狙える幅広のVネックもミドル世代が嬉しいポイントかも。

やわらかさと華やかさを両立させたニットカーディガン

【ハニーズ】「ラメクルーカーディガン」\3,480（税込）

ラメを織り交ぜた程よい光沢感とゴールドカラーのボタンが、一点投入で大人コーデに華やかさをプラスするニットカーディガン。袖やシルエットが全体的に丸みを帯びており、さっと羽織るだけでレディライクなムードを引き寄せられそう。ベージュをほんのり色付けしたようなニュアンス感のあるピンクは、秋冬の装いにやわらかな明るさを加えてくれるはず。

ボア × くすみピンクが大人可愛いジップカーディガン

【ハニーズ】「ボアスタンドジップカーデ」\2,280（税込）

もこもことしたボア素材の起毛感が見た目にも愛らしい、主役級のジップカーディガン。甘さを抑えたくすみピンクはミドル世代のカジュアルコーデの差し色にもぴったりかも。首まで覆うスタンドカラーの裏側もボア素材が使用されており、冷え込む日にもマフラーいらずで気兼ねなく着られる一着になりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ