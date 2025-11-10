夫の裏切りを姑に相談 →「つらかったわね、、、でもね！」返ってきた言葉に「開いた口が塞がらない」
知人から聞いたお話です。ある日発覚した夫の浮気。なんとか気持ちを落ち着けようと普段から仲の良かった姑に相談したところ、耳を疑う言葉が返ってきたそうです。
結婚10年目を迎えた私たち
私には、結婚して10年になる夫と、小学生の娘が2人います。
夫との夫婦仲は良好なほうだと思っていました。
夫は出張が多かったのですが、ある日夫のスーツのポケットから、聞いていた出張先とは違う場所にあるホテルの領収書が出てきました。しかも、その所在地は隣の県。県境にある我が家からは1時間もかからず着く場所です。
「なんで、こんな近くに泊まったのだろう……？」不思議に思うと同時に、なんとなく嫌な予感を抱いた私。帰って来た夫に尋ねたところ、しどろもどろに言い訳を始めたので、私はさらに問い詰めました。
すると、夫はあっさり浮気を認めたのです。
姑に相談
夫に裏切られたことはとてもショックでした。
夫の顔を見るのも苦痛だった私は、スマホだけ握りしめて家を飛び出したのです。
泣きながら歩くうちにどこかの公園にたどり着き、ベンチに座り込んだ私の頭に、ふと姑の顔がちらつきました。
というのも、私と姑は普段から仲が良いほう。それに、姑は以前、舅が浮気したときのことを話してくれました。
「本当にあのときだけは許せなかった」と、怒りがこもった目で話していた姑なら、この気持ちをわかってくれる──
そう思った私は、姑に電話をかけました。
姑の口から出た言葉にあ然
「どうしたの？」と、いつものように明るく電話に出た姑。泣いている私に驚いていましたが、事情を話すと静かに耳を傾けてくれました。
聞き終わった姑は、「そう。それは辛かったわね」と言ってくれました。
ところが姑は、「でもね！」と言葉を続けました。
「息子ちゃんは悪いことはしていないのよ！ ただ気晴らししているだけなの！」
姑の口から出た言葉を、最初私は理解できませんでした。
「浮気なんて、ただのストレス発散だと思えばいいのよ！」と言う姑。
その後も、姑からは自分の息子をかばう発言が続いたので、私は絶望に打ちひしがれながら電話を切りました。
自分はあんなに怒っていたのに
何十年も前に、自分がされた浮気のことは未だに許せないと語っていた姑。
それなのに、自分の息子の浮気はかばおうとしています。
夫に裏切られ、分かってくれると思った人は我が子可愛さからか目をつぶろうとしている。
公園のベンチに座りながら、私は今までの人生で最も強く孤独を感じました。
【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年10月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
FTNコラムニスト：Junko.A
子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。