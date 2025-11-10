韓国でニュース番組に出演、語った山本との関係

米大リーグ、ドジャースのキム・ヘソン内野手は6日に韓国に戻り、9日にはテレビ局「Jtbc」の番組「ニュースルーム」に出演し、世界一までを振り返っている。シーズン中にも、仲の良さそうな姿がたびたび目撃された山本由伸投手との関係についても語っている。

「やっぱり同じアジアの選手で、年も同じなので。たくさんしゃべって、ドジャースのチーム内では一番近く感じる選手です」

キム・ヘソンは山本との関係をこう表現した。山本は1998年8月、キム・ヘソンは1999年1月の生まれでいわゆる同学年。グラウンドやベンチで仲良くしている様子はシーズン中もたびたび伝えられてきた。ただ、ワールドシリーズMVPにも輝く大活躍を見せた山本の日常を目の当たりにすると「学ぶところが本当に多い。まず本当に粘り強いんです」と驚きも口にする。

「同じことを本当に毎日するんです。本当にすごい。1日も休まず……。韓国のプロ野球は6試合やって月曜日が休みですが、大リーグでは10日から13日に1回くらい休みがあるんです。その日に身体を動かそうとすると、山本選手もいつも出てきていました。あれだけ優れた選手でも粘り強く続けているのを見ると、こちらのモチベーションにもなります」

キム・ヘソンはポストシーズンでは出番がほとんどなかったものの、世界一を決めたワールドシリーズ第7戦では終盤に二塁守備で出場。11回の試合終了の瞬間を「山本選手のボールが良くて、バットに当たるとすぐ併殺打になるなと思った。二塁ベースそばの打球だったので遊撃手（ベッツ）が捕って直接ベースを踏んだほうがいいと思って近くへ寄って、そのまま行くように声をかけました」と振り返っている。

今季が大リーグ挑戦1年目だったキム・ヘソンは東京での開幕戦直前にマイナー落ち。開幕を3Aで迎えた。5月に大リーグ昇格し71試合に出場、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録している。



