ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて「ミニオンクリスマスデコレーション」を実施。

パークの人気者「ミニオン」たちが、クリスマスの装いで登場する特別な装飾です！

ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「ミニオンクリスマスデコレーション」2025

ホテル ユニバーサル ポート クリスマスデコレーション（イメージ）

実施期間：2025年11月7日（金）〜12月26日（金）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にクリスマスのロビー装飾が登場。

ミニオン・パークで会えるイルミネーションの「ミニオン」をモチーフとした「ミニオンクリスマスデコレーション」が実施されています☆

サンタ帽をかぶったミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート）

エントランスやロビーに、季節ごとのテーマを設けた「ミニオン」たちのデコレーションをしている「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」

サンタ帽をかぶったミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート）

2025年の冬は「クリスマス」をテーマに、サンタ帽をかぶったりスキーを楽しんだりする「ミニオン」たちが、ホリデーシーズンを盛り上げます。

沢山のプレゼントに囲まれて幸せいっぱいの「ミニオン」たちと一緒に、クリスマスの訪れを感じられる空間に！

リボンをまとったツリーとオーナメントとミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）

また「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」には、リボンをまとったクリスマスツリーが設置されます☆

リボンをまとったツリーとオーナメントとミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）

ツリーと一緒に写真撮影すれば、思い出に残るクリスマス体験になること間違いなし。

「ミニオン」のハチャメチャなかわいさでいっぱいの「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」で、とびっきりの笑顔はじけるクリスマスホリデーを過ごせます！

サンタ帽姿やスキーを楽しむ「ミニオン」たちと一緒に、クリスマスのひとときを満喫。

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータの「ミニオンクリスマスデコレーション」2025は、2025年11月7日〜12月26日まで行われます☆

パーティー料理がお部屋で楽しめる！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「クリスマス宿泊プラン」 パーティー料理がお部屋で楽しめる！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「クリスマス宿泊プラン」 続きを見る

聖夜を彩るディナービュッフェやスイーツ、カクテル！「ホテル ユニバーサル ポート」クリスマスフェア2025 聖夜を彩るディナービュッフェやスイーツ、カクテル！「ホテル ユニバーサル ポート」クリスマスフェア2025 続きを見る

※画像はイメージです

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3954

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンタ帽やスキースタイルの装飾！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「ミニオンクリスマスデコレーション」2025 appeared first on Dtimes.