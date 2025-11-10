サンタ帽やスキースタイルの装飾！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「ミニオンクリスマスデコレーション」2025
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて「ミニオンクリスマスデコレーション」を実施。
パークの人気者「ミニオン」たちが、クリスマスの装いで登場する特別な装飾です！
ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「ミニオンクリスマスデコレーション」2025
ホテル ユニバーサル ポート クリスマスデコレーション（イメージ）
実施期間：2025年11月7日（金）〜12月26日（金）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にクリスマスのロビー装飾が登場。
ミニオン・パークで会えるイルミネーションの「ミニオン」をモチーフとした「ミニオンクリスマスデコレーション」が実施されています☆
サンタ帽をかぶったミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート）
エントランスやロビーに、季節ごとのテーマを設けた「ミニオン」たちのデコレーションをしている「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」
サンタ帽をかぶったミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート）
2025年の冬は「クリスマス」をテーマに、サンタ帽をかぶったりスキーを楽しんだりする「ミニオン」たちが、ホリデーシーズンを盛り上げます。
沢山のプレゼントに囲まれて幸せいっぱいの「ミニオン」たちと一緒に、クリスマスの訪れを感じられる空間に！
リボンをまとったツリーとオーナメントとミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）
また「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」には、リボンをまとったクリスマスツリーが設置されます☆
リボンをまとったツリーとオーナメントとミニオンたち（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ）
ツリーと一緒に写真撮影すれば、思い出に残るクリスマス体験になること間違いなし。
「ミニオン」のハチャメチャなかわいさでいっぱいの「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」で、とびっきりの笑顔はじけるクリスマスホリデーを過ごせます！
サンタ帽姿やスキーを楽しむ「ミニオン」たちと一緒に、クリスマスのひとときを満喫。
ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータの「ミニオンクリスマスデコレーション」2025は、2025年11月7日〜12月26日まで行われます☆
続きを見る
続きを見る
※画像はイメージです
ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.
Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3954
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post サンタ帽やスキースタイルの装飾！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「ミニオンクリスマスデコレーション」2025 appeared first on Dtimes.