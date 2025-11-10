¹â»Ô¼óÁê¡Ö¸áÁ°3»þ½Ð¶Ð¡×¤ÏÆüÊÆ¡ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡É²ñÃÌ¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¡Ä°Ý¿·µÈÂ¼ÂåÉ½¡ÖÌîÅÞ¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ðÃÙ¤¤¡×¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¸áÁ°3»þ½Ð¶Ð¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞ¤¬¸À¤ï¤ì¤Ê¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ËÈ÷¤¨¡¢¸áÁ°3»þ1Ê¬¤ËÀÖºä¤Î½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤«¤é¼óÁê¸øÅ¡Æþ¤ê¡£Ìó3»þ´ÖÈ¾¡¢Èë½ñ´±¤é¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÎòÂå¼óÁê¤âÍ½»»°ÑÅöÆü¤ÏÁáÄ«¤«¤é½àÈ÷¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸áÁ°3»þ½Ð¶Ð¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¼áÌÀ¤ÎÃæ¿È¤À¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎÃÊ³¬¤Ç´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÎÅúÊÛ½ñ¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤Ç¤¤¢¤¬¤ë»þ´Ö¤¬3»þ¤´¤í¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¸øÅ¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¹â»Ô¥·¥ó¥Ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤äÃøÌ¾¿Í¤é¤Ï³Æ¾ÊÄ£¤Ë¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¼ÁÌäÄÌ¹ð¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç°ìÀÆ¤Ë¡Ö¸áÁ°3»þ½Ð¶Ð¤ÏÌîÅÞµÄ°÷¤ÎÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤À¡×¤È¤Î¸ÀÀâ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¡¢Âç±ê¾å¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤â8Æü¤ÎÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¡ÖËÍ¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÇÄ«3»þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥®¥ê¥®¥ê¡£¤Ê¤ó¤ÇÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎÆüÄø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ËÄÌ¹ð¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È·ãÅÜ¡£¤¹¤Ã¤«¤êÍ¿ÅÞÅÞ¼ó¤È¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌ£Êý¥Å¥é¤À¤¬¡¢¤ªÌç°ã¤¤¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë1999Ç¯¤ËÍ¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤Ç¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö2ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î¼ÁÌäÄÌ¹ð¡×¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤¬À¸¤¸¡¢2021Ç¯¤Ë³ÆÅÞ¤¬ºÆ¤ÓÁá´üÄÌ¹ð¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÌîÅÞµÄ°÷¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
10日間の国会不在のツケ
¡¡²Ã¤¨¤Æ½°±¡Í½»»°Ñ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡Ö7Æü³«ºÅ¡×¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¡¹Æü¡¢5Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤À¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ÁÌä¼Ô¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2ÆüÁ°¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°ÄÌ¹ð¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁá´üÄÌ¹ð¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï7Æü¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÄÌ¹ð¤ÏÁ°Æü¡Ê6Æü¡ËÀµ¸á¤´¤í¤Ë¤ÏÁ´¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÂ¼È¯¸À¤Ï´°Á´¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤À¡£
¡Ö6Æü¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞÂåÉ½¼ÁÌä¤¬Â³¤¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬À¯ÉÜÅúÊÛ¤òÁ´¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¼ÁÌäºîÀ®¤ËÎ×¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¤ÊÆüÄø¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬³°¸ò¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¥Ä¥±¡£Àè·î24Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀÄ¾¸å¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ä¡¢Ãæ¡¦´ÚÎ¾¹ñ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢10Æü´Ö¤â¹ñ²ñ¤òÉÔºß¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¢¤ëÌîÅÞµÄ°÷¡Ë
¡¡°ÛÎã¤Î¸áÁ°3»þ½Ð¶Ð¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¡¢¡Ö»ä¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡ÊÅúÊÛ½ñ¤Ë¡Ë¥Ú¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÄ¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¥¨¥´¤ËÅ°Ìë¤ÇÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
