¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¦°ì²Ï³ÑÇµÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤Îº£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢11·î8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¿¹¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤«¤é¤â·ÀÌó²ò½ü¡£9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¿È¸å¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÊÌ¿Í¤ÎÀ¼¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡×¡Ê¥ì¥Ã¥ÉÌò¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¡ÈÀïÂâÆâÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë9·î1Æü¤Ë¡¢»ýÉÂ¤òÍýÍ³¤Ë¹ßÈÄ¡£Ê¸½ÕÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¿¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤ä¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ê24¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¡Öseji¡×¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾åµþ¤·¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸Å»²¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¶ìÀï¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿·¶½¤Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡Øseji¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢±Ç²è²½¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤¬ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤òºÇ¸å¤Ë¡¢·×49ºî¡¢50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1975Ç¯³«»Ï¤ÎÂè1ºî¡ÖÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤éÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¤·¤Æ¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¡Ê35¡Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÈó¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º·Ï¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡É¤òÇÚ½Ð¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê52¡Ë¡Ë¤«¤é¡¢±ü»³¤«¤º¤µ¡Ê31¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖÀïÂâ¥Ò¥í¥¤¥ó¡×½Ð¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³¤Î½ªÎ»¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡Åö¤Îº£¿¹¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Ï¡Ö°Õ¼±¤¬´Å¤¹¤®¤ë¤è¡×¤È¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Îº¢¤Ï¡¢°û¼ò¤É¤³¤í¤«¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤â¥À¥á¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÀÖ¿®¹æ¤ÇÅÏ¤ë¤³¤È¤âÀäÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾®ÊØ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î³°¤À¤è¡£¤¤¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä»Ò¶¡¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¡ØÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¶µ°éÈÖÁÈ¤À¡Ù¤È¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÏÂ³¤¯¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ªÎ»¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤¥ß¥½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
