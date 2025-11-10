»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ×²ð¸î5¡×¤Î¼Ö¥¤¥¹À¸³è¤Ë¡Ä»ÜÀß¤Ï¹ç¤ï¤º¡¢¼«Âð¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÆü¡¹¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
Í§¿Í¤Î°ì¸À¤Ç »ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤µ¤ó¤¬ºî²È¤ò·è°Õ¤·¤¿3¤Ä¤Î½ÐÍè»ö
¡¡»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤µ¤ó
¡ÊÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¿85ºÐ¡Ë
¡¡1980Ç¯¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥æ¡¼¥â¥¢¿äÍý¾®Àâ¡Ö¹¦¿ý·Ù»ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÀï¹ñ¤ÎÄ¹Åèµð¿Í·³¡×¤Ê¤É¤Î²Í¶õÀïµ¾®Àâ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·Â³¤±¤¿»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¤µ¤ó¡£»ÖÌÐÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºî²È¤é¤·¤«¤é¤Ì¡È²á·ã¡É¤ÊÈ±¿§¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¶á¶·¤Ï¨¡¨¡¡£
¡¡»ÖÌÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉðÂ¢Ìî»ÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤ËÎ©¤Ä2³¬·ú¤Æ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¼«Âð¡£¼«¼¼¤Î²ð¸î¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¤·¡¢1Ç¯È¾¸å¤Ë¤Ï¾ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï²¹ÀôÎ¹´Û¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¹ø¤ò°µÇ÷¹üÀÞ¡£¥ê¥¦¥Þ¥Á¤¬°²½¤·¡¢¼Ö¥¤¥¹À¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í×²ð¸îÅÙ¤ÏµîÇ¯5·î¤Ë¡È5¡É¤ÈºÇ¤â½Å¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤ËË¬Ìä²ð¸î¤äË¬Ìä´Ç¸î¤ò1²ó¤º¤Ä¡¢Ë¬ÌäÆþÍá¤Ë¤Ï½µ2²óÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÄÌ±¡¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·î2²óË¬Ìä°å¤Ë¿ÇÎÅ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç¼Ö¥¤¥¹¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ÏÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÂÎ¸³Æþ½ê¤·¤¿¤é¡¢À¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤»¤¤¤«ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢»ÜÀßÆþ½ê¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£½»¤ß´·¤ì¤¿²È¤Ç¼ê¸ü¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤â1¥«·îÈ¾¡Á2¥«·î¤Ë1ÅÙ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÊÑ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ÖÌÐÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡£Á°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¡£¤½¤ì¤é¤ò»È¤¤¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¤Î°ÍÍê¸¶¹Æ¤ä¾®Àâ¤Î¼¹É®¡¢X¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ª¤â»Ø¤â¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤º¡¢Î¾¼ê¤Î²ÄÆ°°è¤ÏÂÎ¤ÎÁ°¤Î¾®¤µ¤¤ÈÏ°Ï¤À¤±¡£¼ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¼ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¼«Í³¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆþÎÏ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«¤Ç¤¤ë¡£µîÇ¯¡¢Ï·´ã¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤³¤Þ¤«¤¤»ú¤ò¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤ÇÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ñ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¡£¤À¤«¤é¡¢¾®Àâ¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ500»ú¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âËèÆüÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢11·îËö¤ËÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤¬´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÊ¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ÎÀ¤³¦¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤à¡£¤Û¤«2ºî¤Î¹½ÁÛ¤â¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÍß¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ï¶ÄÅ·¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ºý½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÄÉ¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÇ¯1ºý¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆÉ¤ó¤Ç¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢£ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö²«¿§¤¤²ç¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥®¤Î¸Å¤¤É÷½¬¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼ÂÄ¾¤Ê¿Æ»Ò¤ÎÏÃ¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢·§¤¬¿Í¤ò½±¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ï¢ÆüÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø²«¿§¤¤²ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢·§¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¡Ø¿·¡¦²«¿§¤¤²ç¡Ù¤ò½ñ¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Í¡£
¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢¹üÀÞ¤Ç¼Ö¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â°ì½Ö¡£¥¯¥è¥¯¥è¤·¤¿¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¿©Íß¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·½ñ¤¤¿¤¤¾®Àâ¤¬Ì¤´°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢²ð¸î¤òÃ´¤¦8ºÐ²¼¤Î¸÷»ÒÉ×¿Í¤Ë¤Ïµß¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢É×¿Í¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¦¡£É×ÉØ¤È¤â¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Î¤À¡£¸½ºß¡¢É×¿Í¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£
¡Ö1³¬¤ËËÍ¤È½÷Ë¼¡¢2³¬¤ÏÊÌ½êÂÓ¤Ç¡¢93ºÐ¤ÎËÍ¤Î¼¡»Ð¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÊìÊý¤ÏÄ¹À¸¤¤Î²È·Ï¤Ç¤Í¡£4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤¦¤Á·»¤Ï20ºÐ¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹»Ð¤Ï89ºÐ¤Þ¤Ç¡¢Êì¤Ï94ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡53ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó·ó¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ë¡£49ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Âçµ¤¤µ¤ó¤ÏÉðÂ¢Ìî»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢»ÖÌÐÅÄ¤µ¤óÂð¤«¤éÅÌÊâ2¡¢3Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë½»¤à¡£
¡ÖÍê¤ß»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤´Ä¶¡£Â©»Ò¤Ï2¿Í¤È¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Â¹¤¬¤¤¤¿¤éËÍ¤â²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤â¤·Â©»Ò¤Î±£¤·»Ò¤¬¸½¤ï¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡15Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿Twitter¡Ê¸½¡¦X¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï45Ëü¿Í¶á¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤ËÇ®¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¤ä¤ì¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë
¢¦»ÖÌÐÅÄ·Ê¼ù¡Ê¤·¤â¤À¡¦¤«¤²¤¡Ë¡¡1940Ç¯3·î25ÆüÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾:²¼ÅÄÃéÃË¡£Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£76Ç¯¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³ÃµÄå¡×¤Ç¾®Àâ¸½Âå¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£80Ç¯¡Ö²«¿§¤¤²ç¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£98Ç¯º¢¤«¤é³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¬µÙ»ßÃæ¡£