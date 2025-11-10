ÏÂÍÎ²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó3ÉôÌç¤Ç ¥á¡¼¥×¥ë»È¤¤¥×¥í¤¬¶¥±é ¥á¡¼¥×¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¡¥¯¥¤¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ¡¢ÀÄÌÚ¶Ñ¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÅÔÆâ¹Á¶è¤Î¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤Ç¡Ö¥á¡¼¥×¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È20¼þÇ¯¼°Åµ¡×¤ÈÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¡£ÅöÆü¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¡¢¥±¥Ù¥Ã¥¯½£À¯ÉÜºßÆü»öÌ³½ê¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸´ë¶ÈÌó90Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥å¥¬¡¼¤Î¼çÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¤¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¾®ÅÄÃé¿®²ñÄ¹¤¬20Ç¯Á°¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¢¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¤òÂÐ¾Ý¤ËºîÉÊ¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯µ¬ÌÏ¤ò¹¤²¡¢ÍÎ²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î»°ÉôÌç¤ÇÁª¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè16²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤ËÌøÀµ»Ê»á¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥ä¥Ê¥®¡¢ÍÎ²Û»Ò¡Ë¡¢¿¹ÅÄÎÉÂÀ»á¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥ó¡Ë¡¢³á»³¹À»Ê»á¡ÊÅìµþÀ½²Û³Ø¹»¹»Ä¹¡¢ÏÂ²Û»Ò¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ75ºîÉÊ¡ÊÍÎ²Û»Ò35¡¢¥Ñ¥ó26¡¢ÏÂ²Û»Ò14¡Ë¤«¤éÍ¥½¨ºîÉÊ¤òÁª¹Í¡£Æó¼¡»î¸³¤Î¼Âµ»¿³ºº¤ò·Ð¤Æ³ÆÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ÀÂç»È´Û¤Î¥ë¥¤¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥â¥ó¸ø»È¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î20¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¾®ÅÄ²ñÄ¹¡¢ÀÄÌÚ¼ÒÄ¹¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£¥á¡¼¥×¥ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡£»äÃ£¤ÎÅÚÃÏ¡¢Àè½»Ì±¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎÊ¸²½Åª°ä»º¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£¸å¤â»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÄãÌÂ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥å¥¬¡¼¤Î¼ûÍ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¿©À¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊÆ¹ñ¤Î¿Í¸ý¤ÏÆüËÜ¤Î3ÇÜ¤À¤¬¡¢Í¢ÆþÎÌ¤Ï16ÇÜ¡£¼ûÍ×³ÈÂç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Ï»°ÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¿³ºº°÷¤¬¹ÖÉ¾¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»°Ì¾¤¬ÃÅ¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ÏÂ²Û»ÒÉôÌç¡á¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡Á¿¹¤Î·Ã¤ß¡×¿¹ºê¹¨¡ÊÅìµþÀ½²Û³Ø¹»¡Ë¡¢¥Ñ¥óÉôÌç¡ÖTropical Maple Tree¡×¶â¾ëÃ£¹°¡ÊÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡¢ÍÎ²Û»ÒÉôÌç¡ÖFall in Quebec¡×°ÍÅÄ³¾¡ÊShinichiro,NISHIZONO¡Ë¡£