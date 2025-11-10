佐藤健、TENBLANKツアーのソウル公演でi-dleミヨンと共演 「永遠前夜」をデュエットで披露
佐藤健が出演するTENBLANKのファンミーティングツアー『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』のソウル公演が8日、韓国・KBS ARENAで開催され、韓国の人気ガールズグループ・i-dleのミヨンとのサプライズ共演が実現した。
【ライブ写真】胸熱…！佐藤健とi-dleミヨンのコラボレーションステージの模様
同ツアーは、Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKの名を冠したアジアツアーで、佐藤がソロで各都市を巡っている。11月1日の台北公演に続き、ソウルでは多くの韓国ファンが詰めかけ、開演前から会場は熱気に包まれた。公式グッズは次々と完売となり、現地での高い人気を印象づけた。
イベントは「MATRIX」「旋律と結晶」「約束のうた」などのパフォーマンスから始まり、観客との交流企画も多数実施。「言葉伝達ゲーム」では観客と息の合ったやりとりを見せ、賞品として韓国スイーツが贈られる一幕もあった。「みんなの想いを健に届け！メッセージツリー！」コーナーでは、佐藤がファンから寄せられたメッセージを読み上げ、温かな空気が広がった。観客全員が参加したプレゼント企画「ラッキーフリスビー」では、豪華な景品が用意され、当選者は佐藤のサイン入りグッズに加え、セルフィー撮影の特典を獲得。会場は微笑ましい雰囲気に満ち、終始和やかなムードで進行した。
ハイライトとなったのは、佐藤が初監督を務めたミュージックビデオ「永遠前夜」について語る場面。ミュージックビデオの主演を務めたミヨンがサプライズ登場すると、会場には大きな歓声が響いた。この日、2人は「永遠前夜」をデュエットで披露し、佐藤のピアノ演奏とミヨンの歌声が美しく重なり合うステージを展開。さらに、ミヨンの最新曲「Say My Name」も2人で共演。「練習する時間が少なかった」と言っていた佐藤だが、それを感じさせない完成度の高いステージに仕上げた。
終盤には、佐藤が1人で「Citrus」を熱唱。続いて、TENBLANKのメンバーである宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳からのスペシャルメッセージ映像が上映された。さらに、佐藤が客席から登場して「Chasing Blurry Lines」を披露。ラストナンバー「Glass Heart」では、観客がスマートフォンのライトを一斉に灯し、感動的なフィナーレを迎えた。
■『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』スケジュール
台北：11月1日（土） TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER (TICC)
ソウル：11月8日（土） KBS ARENA
香港：11月19日（水） AWE HALL 10
バンコク：11月29日（土） UOB LIVE
