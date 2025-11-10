¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤«¤Ê¤ê´í¸±¡×¡È¶§Ë½¥¯¥Þ¡ÉÅ´Ý£¤«¤ß¤Ä¤ÂçË½¤ì¡ÄÎ¹´Û¤Ë¡ÈµïºÂ¤ê¡É¤â¡¡»àË´¼Ô¿ô²áµîºÇÂ¿13¿Í¡¡¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×À¸»ºÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º
½©ÅÄ¡¦ÅòÂô»Ô¤Ç¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Å´¤ÎÝ£¤ò¤«¤ß¤Á¤®¤ë¤è¤¦¤ËË½¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢»à¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î13¿Í¡£½©ÅÄ¡¦Íº¾¡ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¶î½ü¿ô¤Ï¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç39Æ¬¤È¡¢Á°Ç¯¤Î10ÇÜ¶á¤¯¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
150kg¤Î¥á¥¹·§ÂçË½¤ì¡Ö¼êÂ¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×
5Æü¡¢Å´¤ÎÝ£¤òÂç¤¤Ê²ç¤Ç¤«¤ßÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬½©ÅÄ¡¦ÅòÂô»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Íº¾¡ÎÄÍ§²ñ¤ÎÎÄ»Õ¡§
¥É¥ó¥É¥ó¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡£¤â¤¦¿Í¤¬±¦¹Ô¤±¤Ð±¦¤Ø¡¢º¸¹Ô¤±¤Ðº¸¤Ø¡£¥É¥ó¥É¥ó¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Å´¹ü¤À¤¬¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢»õ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Å´¶Ú¤Î¼þ¤ê¤âÀÞ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬1¥«½ê¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¶§Ë½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ý£¤ÎÃæ¤ÇÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤À¡£¤½¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÂÎÄ¹¤Ï1m35cm¡¢ÂÎ½Å¤Ï150kg¤À¡£
Íº¾¡ÎÄÍ§²ñ¤ÎÎÄ»Õ¡§
ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¼êÂ¤â¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡¢Èî¤¨¤Æ¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊQ.¶§ºî¤Ç¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÂÀ¤ë¡©¡Ë
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Î¤¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡£³Á¡¢·ª¤ÏºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌÚ¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î13¿Í¤Ë¾å¤ë¡£
¤½¤ÎÆ®ÁèËÜÇ½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Íº¾¡ÎÄÍ§²ñ¤ÎÎÄ»Õ¡§
Á°¤Ï¿Í¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï°ã¤¦¡£¡Ê¿Í¤Ë¡Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤«¤Ê¤ê´í¸±¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÏÆÃ¤Ë¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¶î½ü¤Ï4Æ¬¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë39Æ¬¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ØÅì¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×ÇÛÉÛ
´ØÅì¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀèÀ¸¡§
¤³¤ì¤ò1¿Í1¸ÄÇÛ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂÞ¤ò³«¤±¤Æ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÉÕ¤±¤Æ¡£
º´Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬6Æü»þÅÀ¤Ç30·ï¤È¡¢Ç¯´Ö·ï¿ô¤Î²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¶ÛµÞ¤Î¥¯¥ÞÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×1500¸Ä¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¬ÁáÂ®¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×¤ò¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÉÕ¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶µ¼¼Ãæ¤ËÎë¤Î²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ùÆ¸¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ò¸«¤¿»ùÆ¸¡§
ËÜÅö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Æ¡¢¸¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¹õ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²È¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¡¢Á°¤âÎë¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×¤òºî¤ëÆÊÌÚ¡¦¼¯¾Â»Ô¤ÎÀ½Â¤½ê¡ÖÂç¿¹ÃòÂ¤½ê¡×¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤¬µÞÁý¤·¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¿·Ê¹»æ¤ò¹¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤À¡£
Âç¿¹ÃòÂ¤½ê¡¦Âç¿¹µ®¹°¤µ¤ó¡§
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡£10·î¤ÏÌó5000¸Ä½Ð²Ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ.2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡Ë
2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÈÖ¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¡¤ó¤À²»¿§¤À¡£
Âç¿¹ÃòÂ¤½ê¡¦Âç¿¹µ®¹°¤µ¤ó¡§
²»¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥¸¤ò´Ë¤á¤ë¤È²»¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¾Ã²»µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ã²»µ¡Ç½¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÊ¸¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥Þ¤è¤±Îë¡×¤ÎÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¶á½ê¤Î¼çÉØ¤Ë¤âºî¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¿¹ÃòÂ¤½ê¡¦Âç¿¹µ®¹°¤µ¤ó¡§
2¡Á3ÆüÁ°¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤È¡£¤³¤Î¥¯¥ÞÎë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤È¤Î¶¦Â¸¤¬¿Þ¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÎ¹´Û¤Ë¥¯¥Þ¤¬µïºÂ¤ë
°ìÊý¡¢7Æü¸áÁ°6»þº¢¤Î½©ÅÄ¡¦ÀçËÌ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¯¥Þ¤È»Ò¥°¥Þ¤Î2Æ¬¤¬²ÏÀîÉß¤Ç¡¢²¿¤«¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç2025Ç¯¤ÏÌó4²ó¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
6Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀîºêÄ®¤Ç¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤Ë¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¡§
¼«Ê¬¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ëÆ»¤Ç¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
7Æü¸áÁ°¡¢»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô¤Ë¤¢¤ë³êÀî²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¡ÖÊ¡Åç²°¡×¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¡£
¾ã»Ò¤Ï·ã¤·¤¯ÇË¤ì¡¢³¬ÃÊ¤ä¾²¤âÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³êÀî²¹ÀôÊ¡Åç²°¡¦ºûÌÚÏÂÉ×¼ÒÄ¹¡§
¤½¤Ã¤Á¤Ç·â¤¿¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÂ©Àä¤¨¤¿¡£
7Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¡¢Åßµ¨µÙ¶ÈÃæ¤Î³êÀî²¹Àô¡ÖÊ¡Åç²°¡×¤«¤é¡ÖÎ¹´Û¤Î1³¬¤Ë¥¯¥Þ¤¬µïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Î¹´Û¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢6ÆüÌë¤«¤é¥¯¥Þ¤¬¼þÊÕ¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¯Æþ¤Ë·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
³êÀî²¹ÀôÊ¡Åç²°¡¦ºûÌÚÏÂÉ×¼ÒÄ¹¡§
¤¦¤Á¤Ë´ó¤Ã¤ÆÍè¤ÆÊÉ¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÄÞ¤Ç¡Ê³°¤«¤é¡Ë°ú¤Ã¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£Ãæ¤«¤é¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Áá¤¯ÅßÌ²¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×11·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë