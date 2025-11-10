プレミアリーグ第11節、マンチェスター・シティとリヴァプールの試合は3-0でシティの勝利に終わった。



リヴァプールはアストン・ヴィラ戦とレアル・マドリード戦の2連勝で復調したかと思われたが、枠内シュートを1本しか放つことができず、惨敗に終わった。これでプレミアリーグ今季5敗目となり、順位は8位に後退している。



『sky sports』では、元マンチェスター・ユナイテッドMFロイ・キーン氏と元リヴァプールDFジェイミー・キャラガー氏がリヴァプールのパフォーマンスを批判した。キーン氏は攻撃も問題だが、守備面に問題があると指摘した。





「現時点でリヴァプールを優勝候補と考えることはできない。5敗もしている。失点の仕方も……。攻撃陣の選手についてはみな話題にしているが、守備面は散々だ」「失点の多さを考えると、これは最悪の敗北のように感じるだろう。他の試合でも土壇場で負けた試合があったが、今回は特に痛手となるだろう。リヴァプールにとって危機的状況だ」」キャラガー氏は、現役時代の自身と同じセンターバックでプレイしているDFイブラヒマ・コナテを批判している。「コナテが何をしようとしているのかまったく理解できない。リヴァプールが失点したり、問題が起きたりすると、その中心にいるのは彼だ」「今季、彼は家を離れて行方不明になることが多すぎる」キーン氏はリヴァプールを「非常に弱いチームに見えた」とも語っている。開幕からしばらくは首位を走り、今季も優勝候補かと思われたが、リーグタイトルを争う力は今のリヴァプールにはないのだろうか。