

関係代名詞に関しては、「伝えるための思考方法＝使えるツール」と解釈してしまおう（写真：metamorworks／PIXTA）

私は、雑誌『ポパイ』がアメリカ文化を積極的に紹介していた1970年代中期に思春期を過ごした。当時をご存じの方なら察しがつくと思うが、現代よりもずっと欧米が（精神的に）遠かった時代である。だから、多感な時期にあった少年がいわゆる“アメリカかぶれ”になるのはむしろ必然だった。

アメリカのことを知りたかったし、アメリカの音楽にも惹かれたから、FEN（現AFN：在留米国軍人向けラジオ）を日常的に聴いていた。すると、いつの間にやら英語に対する抵抗感が消え、高校1年のころには簡単な英会話ならできるようになっていた。ただのアメリカかぶれだったのに、好奇心とは驚くべきものである。

｢間違えたら恥ずかしい｣で話せなくなる





しかも“恥”というものを知らなかったので、街なかで外国人とすれ違ったりすると「ハァ〜イ！」と片腕を上げ、にこやかに話しかけて友だちになったりもした（絶望的に恥ずかしい）。その年末にはひょんなことから2週間におよぶ渡米の機会にも恵まれ、ロサンゼルスでも恥知らずっぷりを発揮した。そのため、アメリカ、そして英語との距離はさらに縮まっていった。

帰国後は「ハァ〜イ！」の頻度もさらに高くなり、“なんだか面倒で、できれば距離を置きたいと思わせる高校生”としての立ち位置を確立したのであった。

英会話など、まったく怖くなかった。

ところが20代にさしかかると、遅咲きの恥じらいがようやく顔を出してきた。いかにも遅すぎるが、ことあるごとに「間違えたら恥ずかしい」というような不安が頭をよぎるようになり。気がつけば英語で話すことなんかできなくなっていたのである。

同じ人間とは思えないし、「そんな極端な話があるか」とツッコミが入っても無理はないだろうが、事実なのだから仕方がない。そのため、いまもなお「恥知らずだったあのころに戻れたらなあ」という思いを引きずりながら、英会話をドロップアウトした自分を恥じているのである。

40代でもまだまだ大丈夫

だから、『英語挫折を繰り返した! 陰キャなのにリクルート営業マンになってしまった人の英会話術』（斉藤裕亮 著、東洋経済新報社）の冒頭に、著者が「英語の勉強を始めたのは42〜43歳のころ」というフレーズを見つけたときにはなんとなく、「まだ大丈夫だよ」と救われたような気持ちになったのだった。

年齢的にはもっと上になってしまったが、十数年前に新橋の「俺のイタリアン」でアメリカ人と会話をした際に「わ、わからねえ……」と撃沈して恥をかいた記憶も、この本を参考にすれば帳消しにできるかもしれないと期待したりもした。

著者は「陰キャ」でありながら、大学卒業後には“元気な人が多い”リクルートに入社し、営業を中心とした仕事に携わってきたという人物。34歳で独立し、現在は複数の建築関連企業を経営しているのだそうだ。

そうした流れのなかでベトナムにも会社をつくり、そのタイミングで英語の勉強を始めたというのである。

たしかに遅咲きだ。コツをつかむまでにも時間がかかったそうだが、大阪でひとりのイギリス人に出会ったことが大きな契機となったのだという。

彼は「単語やフレーズを覚えるのは大変。中学レベルの語彙だけで説明できるスキルをつけたほうが楽だし早い」と言った。それが、本書で紹介する「whichやwhoを使って、平易な単語だけで複雑なことを説明する方法だった。関係代名詞だ。学校では「減点するためのトラップ」くらいにしか思ってなかったけど、実は語彙力不足を補うためのツールだったんだと知った。（「はじめに」より）

そしてここから、「単語やフレーズを暗記しなくていい」という開放感を覚えたのだそうだ。単語やフレーズの暗記は英語学習に欠かせないハードルのように思われているだけに、もしも著者のいうとおりなのだとしたら非常に画期的である。

丸暗記は不要の｢関係代名詞｣会話術

しかも「関係代名詞だけを究める」と誓ってオンライン英会話を1日25分、必ず1回だけ受けることにし、2週間ほど経ったころには「しゃべれてる」という実感があったというのだから驚く。挫折経験者としては、ぜひとも試してみたいところである。

著者も指摘しているように、関係代名詞をトラップ的に捉えていた人は少なくないだろう。中学時代の記憶をたどってみれば、私も似たようなことを感じていた気がする。

だが、そうではない――つまり、関係代名詞はトラップでもなんでもないようなのだ。

「who」でも「where」でも使うのは簡単

まずは関係代名詞の使い方を、簡単な主格から見てみよう。

This is a plan.「これは計画です」

It helps you to reach the goal.「それはあなたがゴールに到達するのを助けます」（65ページより）

という2つの文がある。よく目にするような、とりたてて珍しくもない文章だが、2文目のItをWhichに変えるとどうなるだろう。

This is a plan which helps you to reach the goal.

「これはあなたがゴールに到達するのを助ける計画です」（65ページより）

見てのとおり、とても簡潔になる。ちなみに「戦略」は英語で「strategy」だが、そのことを知らなくとも「plan」や「goal」を使って1文で説明できるようになる。

同じく人について説明するときは、「which」の代わりに「who」を使えばいいだけだ。

He was a student. He majored in law.

「彼は学生でした。彼は法律を専攻していました」（66ページより）

という2つの文も、whoを使えば、

He was a student who majored in law.

「彼は法律を専攻する学生でした」（66ページより）

とすることができる。もちろん目的格の場合も同じだ。

He owns a company. My son works at the company.

「彼は会社を所有しています。私の息子はその会社で働いています」（67ページより）

という2つの文も、

He owns a company which my son works at.

「彼は私の息子が働く会社を所有しています」（67ページより）

と、つなげることができる。これなら簡潔で、非常にわかりやすいのではないだろうか。

また、関係副詞の「where」を使う方法もある。

He is the owner of the company where my son works.

「彼は私の息子が働く会社のオーナーです」（67ページより）

表現できれば問題なし

著者は「絶対の正解はないと思っておけばいい」と述べている。それが英語で話すコツなのだとも。つまりは、自分なりに表現できればなんの問題もないわけだ。たしかにそのとおりだろう。

なお私は、日本語にあてはめてみても（理屈の上では）同じことがいえるように感じた。上記の「彼は会社を所有しています。私の息子はその会社で働いています」も「彼は私の息子が働く会社を所有しています」も、「彼は私の息子が働く会社のオーナーです」も、すべて同じようなことを伝えようとしているものだ。

日本語と英語の違いはあるにしても、結局のところ話し言葉とはそういうものなのではないだろうか。少なくともそう考えると、英語はとても身近になるような気がする。

だから、著者の以下の主張にも大きく納得できる。

これまでの英語学習法の多くは、英語教育のプロがつくったもの。だから初心者には難しすぎて、暗記の負担も大きく、途中で挫折してしまう人が多かった。 なので、ぼくは別の会話学習法を提案したい。関係代名詞を使いこなせれば、少ない語彙でも自分の言いたいことを表現できる。カジュアルな会話では、文法規則を完璧に覚える必要もない。（68ページより）

語弊はあるかもしれないが、子どもが（無意識のうちに）関係代名詞を使って言語化する場面を想像してみればいいのではないか？

もちろん子どもは関係代名詞のことなど知らないだろうし、それを活用しようというスキルも持っていないに違いない。だが、伝えようとするときには、知らず知らずのうちに同じようなことをするものでもあるのだから。

3文以上にも応用可能

そしてもうひとつのポイントは、関係代名詞を使えるようになれば、2文だけではなく3文以上にも応用できるという点だ。

I’m living in Hanoi which is the capital city which has more than 8,000,000 people.（68ページより）

このように2つのwhichを使えば、「私は人口800万人を超える、（ベトナムの）首都のハノイに住んでいます」という文章にすることができる。

「I’m living in Hanoi.」「Hanoi is the capital city.」と、短文の連続でも意味は通る。著者も、最初のうちはまず短文だけで会話できることをゴールにするべきだと勧めている。

しかし、それに慣れてきたら、少しずつ関係代名詞を使う練習をするべきだともいう。なぜなら、英語の話者はみな普通に関係代名詞を使ってくるからだ。したがって、こちらが自然に関係代名詞を使った話し方ができるようになれば、会話はおのずとスムーズになるわけである。

「思考方法」の重要性

また、関係代名詞は、すごく英語的な表現方法。「後ろから前を」説明する典型的なパターンだから。この「後ろから前を」説明する、のパターンが身につくことで、言いたいことを後付けで、しゃべりながら補足していくことができるようになる。前置詞をつけて補足するときなどには必須の思考方法だ。（69ページより）

この「思考方法」という部分は非常に重要な意味を持つように感じる。英語を話す際に思考方法を意識する機会は少ないだろうし、一般的な感覚でいえば「思考方法」といわれた時点で難しそうに感じてしまうかもしれない。

だが、関係代名詞を活用することに関しては少し違う気がするのだ。つまり、それを「伝えるための思考方法＝使えるツール」と解釈してしまえばいいということ。

それなら気負う必要はないし、本書を通じて著者が伝えようとしていることを存分に活用できるのではないだろうか？

（印南 敦史 ： 作家、書評家）