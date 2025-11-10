◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）

横浜ＦＭが敵地で３位の京都に３―０で勝利し、今季初の３連勝でＪ１残留を決めた。

前半３５分にクルークスの右ＣＫを谷村が頭で合わせて先制。後半２７分にＭＦ天野が追加点を奪い、終了間際には植中が３試合連続ゴール。初の３連勝で１６位にも浮上し、今季の最大の目標を達成した。

残留の救世主とも言える存在のひとりが、ＦＷアンデルソンロペスの退団に伴い、７月にＪ２いわきから加入したＦＷ谷村海那だ。初のＪ１の舞台だったが、優れた得点感覚に加え、競り合いや体の強さ、前線からのハードワークなどの献身性で１トップで奮闘。この日の先制点のようにクルークスの高精度の左足キックから谷村が合わせる得点パターンが生まれたことも、チームの後半戦の巻き返しにつながった。試合後、谷村は「とてもうれしく思います。本当にうれしいの一言です」と笑みを浮かべた。

加入した時点でチームは２３試合でわずか４勝の最下位。残留圏内まで勝ち点差は５あった。崖っぷちとも言える状況は続いていたが、それでも谷村は「残留しなければいけないと思っていましたけど、特にプレッシャーはなかったです。マリノスは本当に仲間を信じ合っている感じでサッカーをしているので心配はなかったです」と振り返る。

また「自分には得点しかないので、得点で応えることだけを考えてプレーしていた」という言葉通り、デビュー戦の名古屋戦で先制点を決めて以降、１３試合で６ゴールを量産。得点を決めた５試合は全て勝利する大車輪の働きだった。

ただ、残留をつかむためだけに名門クラブに加わったわけではない。「今年は残留争いでしたけど、本当は優勝争いをしなければいけないチームなので、その覚悟を持ってきました」。厳しいシーズンを乗り切った経験を糧に、来季は優勝争いを演じるチームのエースとして奮闘する。