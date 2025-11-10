【SVリーグ】東京グレートベアーズ 3ー2 VC長野トライデンツ（11月7日・男子第3節）

【映像】本田翼の“想像の斜め上”をいく始球式

男子バレーの試合前に、タレントの本田翼が登場。どんなサーブが見られるのかと期待したファンの“想像の斜め上”をいく激カワの始球式を披露して会場を大いに盛り上げた。

大同生命SVリーグ男子の第3節、東京グレートベアーズはVC長野トライデンツと対戦。国立代々木競技場第二体育館に3000人近くが集まったホーム開幕戦は、試合前からファンが熱狂する一幕が見られた。

東京GBのピンクのユニフォームに身を包んだ本田翼が登場するとファンは大興奮。観客に向けて「応援する準備はできていますかー？」と呼びかけて大きな拍手が巻き起こった。

続いて、本田は始球式のためにコート後方へ移動すると、次の瞬間、予想外の展開に。ボールを上げてサーブを打つと見せかけて前方にボールを投げると、セッター・今橋祐希がこれをトスして、走り込んだミドルブロッカー・大竹壱青がスパイクを放った。

相手コートに見事ボールが突き刺さると、本田は満面の笑みで手を叩きながら大喜び。そして、会場中に手を振りながら小走りでコートを後にした。

このシーンには中継の解説を務めた元日本代表・齋藤信治氏も「おお〜」とリアクションし、「サーブを打つのかと思ったら違うんですね。コンビネーションでびっくりしました」と漏らした。

本田の登場には会場の観客のみならず、SNSでもファンがリアクション。「本田翼ちゃんは激カワでした」「本田翼ちゃんかわいすぎた」「本田翼様美しかった」「ホームのゲストが本田翼ちゃんなの羨ましすぎ」「本田翼がボール投げ上げた瞬間、ジャンプサーブ打つのかと思った笑」「現地行きたかったー」「本田翼グレベアピンク似合いすぎでしょ！」といった声や、「平日の夜から本田翼ちゃんとか本当に豪華！たぶんベンチが一番喜んでた笑」「めちゃくちゃ鼻の下のびててウケた」と選手の姿に注目する声も寄せられていた。

なお、試合はホームチームが2セットダウンから3セットを連取する激闘の末、3―2で大逆転勝利。本田が“勝利の女神”となり、東京GBは開幕戦に続く今季2勝目を挙げた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）