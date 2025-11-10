U-NEXT¡ØUFC¡Ù¤È2031Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¹¹¿·¡¡Á´¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÄÉ²Ã
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎU-NEXT¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢UFC¤ÎÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖUFC¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¡¢¡ÖROAD TO UFC¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDWCS¡Ë¡×¤âÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡U-NEXT¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ØUFC¡Ù¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢UFC¤ÎÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«ÊüÂê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâ¤Ë¶â¸¶ÀµÆÁ¤äÀî¿¬Ã£Ìé¡¢¹âºå¹ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸µUFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÀâ¿Ø¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¤È¤·¤Æ¡¢Ä«ÁÒ³¤¤äËÙ¸ý¶³»Ê¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÌòUFC¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊñ³çÅª¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤â¿Ê¤ß¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼Ò¤¬¹ç°Õ¡£¿··ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¤µ¤»¡¢Áª¼ê¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇUFC¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖDWCS¡×¤âÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡UFC¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¢¥¸¥¢Åý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡Ö²áµî3Ç¯´Ö¡¢U-NEXT¤ÏUFC¤¬ÆüËÜ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢UFC¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÎ¬Åª¤ÊÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏ¶¯¤¤Àª¤¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡U-NEXTÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÄéÅ·¿´»á¤â¡Ö2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄÌ¤·¡¢¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤è¤êÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢UFC¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëËÙ¸ý¶³»Ê¤Ê¤é¤Ó¤ËÄ«ÁÒ³¤¡¢½÷»Ò¥¹¥È¥í¡¼µé¤ÎÌ¥ÄÅ´õ¡¢¥Ç¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÌÚ²¼Í«ºó¡¢ROAD TO UFC½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢É÷´ÖÉÒ¿Ã¡¢Äá²°Îç¡¢¹ç·×8¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¤´¤í½à·è¾¡¤ò½ª¤¨¤¿¡ØROAD TO UFC¥·¡¼¥º¥ó4¡Ù¤Ç¤ÏÃæÂ¼µþ°ìÏº¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢UFC·ÀÌó¤¬¤«¤«¤ë·è¾¡Àï¤ËÄ©¤à¡£
