赤西仁、KAT-TUNラストライブでの4ショット公開でファン感涙「夢みたい」「また並んでる姿見れて感動」塚田僚一・中島健人もコメント
【モデルプレス＝2025/11/10】歌手の赤西仁が11月9日、自身のInstagramを更新。KAT-TUN（亀梨和也・上田竜也・中丸雄一）との4ショットを公開し、話題となっている。
【写真】赤西仁、KAT-TUNラストライブで3人に囲まれる
同グループは3月31日をもって解散し、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムにてラストライブ「Break the KAT-TUN」を行った。赤西は同ライブを観覧し、11月9日には観客席から同ライブを見守る姿を収めた写真を公開していた。
今回の投稿では「これ上げ忘れてた！！素敵な時間だったよ」と、衣装姿の3人に囲まれ、赤西がピースをしているショットや、中丸のアップの写真などを披露。これにA.B.C-Zの塚田僚一は「この場にいました。4人のやり取り懐かしかった。変わっていなかった。あのまんま」とコメント。俳優の中島健人も「青春です ありがとうございます」とつづった。
中丸も9日、自身のInstagramを更新し「赤西さんよぉ、差し入れありがとう！」と、ソファに座った赤西の写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「泣ける」「夢みたい」「また並んでる姿見れて感動」「仁くんの隣にいるときにしか見れない亀の顔」などと反響が寄せられている。
KAT-TUNは2001年に結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビュー。赤西は2010年7月に脱退した。（modelpress編集部）
