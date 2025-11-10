【ぬーどるストッパーフィギュア DEATH NOTE】 2026年4月より順次展開予定

フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュア DEATH NOTE」を2026年4月より順次展開する。

本景品は「DEATH NOTE」に登場するキャラクターたちを「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズで立体化したもの。カップ麺の蓋をおさえたり、机やパソコンのカドにひっかけたりして飾ることができる座った姿で立体化され、ラインナップには主人公・夜神月と死神・リューク、探偵のLが登場する。

夜神月は2026年4月、リュークは2026年5月、Lは2026年6月に展開を予定している。

(C)大場つぐみ・小畑健／集英社