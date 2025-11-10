プライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズに「DEATH NOTE」が登場夜神月、リューク、Lが2026年4月より順次展開
フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュア DEATH NOTE」を2026年4月より順次展開する。
本景品は「DEATH NOTE」に登場するキャラクターたちを「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズで立体化したもの。カップ麺の蓋をおさえたり、机やパソコンのカドにひっかけたりして飾ることができる座った姿で立体化され、ラインナップには主人公・夜神月と死神・リューク、探偵のLが登場する。
夜神月は2026年4月、リュークは2026年5月、Lは2026年6月に展開を予定している。
＼ #フリュープライズ速報 ／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) November 9, 2025
「DEATH NOTE」がフリュープライズに初登場📒
🍎ぬーどるストッパーフィギュア🌙
4月：夜神月
5月：リューク
6月：L
各月～順次展開予定！@FURYU_prizeフォローで続報を✅#ぬースト pic.twitter.com/suKfW4r7JD
(C)大場つぐみ・小畑健／集英社