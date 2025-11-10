日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）の第5話が、9日に放送された。

妻夫木聡主演の本作は、早見和真の同名小説をドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。（＊以下、ネタバレあり）

耕造（佐藤浩市）の隠し子が発覚！ 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院に入院していると明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固なものに。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）はある行動を起こす。

そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める。

放送終了後、SNS上には、「競馬のことは何も知らない。でもこのドラマは毎週号泣する。職場の競馬ファンにあれこれ聞いている」「競馬を知らない人に競馬を知るきっかけとしてお薦めしたところ、かなりはまったらしく感謝された」「ただの競馬ドラマじゃない。人生を懸けたドラマだと思う」「栗須は耕造にもガンガン意見をする。今後耕一がどう関わるのか楽しみ」などのコメントが上がった。

また、「今週ダービーで来週は有馬記念って早くないかと思ったが、20年を10回ぐらいにまとめるならそうなるか」「2021年の日本ダービーに違う形でまた熱くなれるとは思わなかった」「あれだけ競馬を嫌っている山王の奥さまと長男（小泉孝太郎）がダービーの日は東京競馬場にちゃんと正装で来ているところが『ロイヤルファミリー』なんだって思った」などの声もあった。

そのほか、「妻夫木聡の熱量、見ているだけで引き込まれる。彼が全力で“夢”を演じる姿が今の時代に響く」「耕造さんこれからだんだん体が弱っていくみたいなことを聞いたんだけど…」「中島朋子さん。目黒蓮くんのお母さん役の演技がすてきでほろりとした」「高杉真宙くんが黒髪になってた」といったコメントもあった。