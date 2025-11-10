¡È´ðËÜ¤ÏÂç»ö¡É¤ÈºÆ³ÎÇ§¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡³°Ìî¼ê¤ÎÁ÷µåÎý½¬¤Ë»²²Ã¤â
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê9Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢Âè3¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Ï±«¤Ç¼¼Æâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê¤ÏÁ÷µåÎý½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¾å¤ËÅê¤²¤¿¤ê¡¢²¼¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬°ì½ï¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¿¾å¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤ò»î¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤ä°éÀ®¤Î½®±Û½¨¸×Áª¼ê¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£