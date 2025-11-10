介護の準備で最も危険なのは、「お金がない」ことではありません。むしろ、「お金はあるのに使えない」という、皮肉な事態です。本稿では、ファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が、由紀子さん（仮名）の事例とともに介護とお金の盲点について解説します。

「遠方介護」という壁

「お金のことは心配しなくていいから」

母は口癖のようにそういっていました。しかし父の他界後、少しずつ物忘れが増え、介護が現実味を帯びてきたいま、その言葉が娘の由紀子さん（仮名／54歳）を重く圧迫しています。

母は日常の買い物もまだ自分でできています。けれど最近は、歩くスピードも遅くなりました。「もし、このまま本当に介護が必要になったら……」母を見守る娘の心には、不安が募るばかりです。

母は地方の実家で一人暮らし。一方の由紀子さんは都内に在住。仕事と家庭を両立しながら、月に数回、電車で3時間以上かけて実家に帰り、母の様子をみています。距離の壁は大きく、母に介護が必要になったら、「遠方介護」になることは必然でしょう。

「ご飯を食べたのか聞いても、答えがあいまい」 「同じ話を何度も繰り返す」

最近は訪問介護を入れはじめましたが、電話での受け答えがおかしくなっていることに気がつきます。小さなサインが増えていくたびに、「そろそろ施設を……」と由紀子さんの不安は募るばかりでした。

500万円の残高に安堵も…

ある帰省の日、由紀子さんは介護施設の具体的な費用計画を立てるため、母に頼んで実家の通帳をみせてもらいました。

「ほら、心配ないといったでしょう」 母が差し出した通帳の残高は500万円。由紀子さんは、まず胸を撫で下ろしました。「よかった、これだけあれば当面の一時金にはなる……」と。

しかし、その晩、ネットで「認知症」「介護」と情報収集をしていたところ、由紀子さんはハッとします。

（もし、母の認知症がもっと進んで、銀行に“判断能力なし”とみなされたら？）

本人の認知症が進行すれば、たとえ家族であっても、この500万円は銀行に凍結され、原則として1円も引き出せなくなります。

さらに、母が「心配ない」という根拠はもう一つありました。「実家」です。しかし、売却を検討してみましたが、地方のためすぐには買い手がつきません。

由紀子さんは絶句しました。

「預金はあるのに“凍結”されて使えない」「家はあるのに“売れなくて”お金にならない」

介護施設の入居一時金に数百万円、月々の費用も20万円前後。年金だけでは到底足りません。まさに八方ふさがりの現実に直面したのです。

「介護とお金」の3つの盲点

介護の相談を受けるなかで感じるのは、「お金の誤解」が多いことです。次の3点で注意が必要になります。

1．「資産はあるけど使えない」資産構造

不動産・定期預金・名義違いなど、流動性の低い資産が多いと、いざというとき現金が出せません。

2．「介護費用」は想定以上に長期化する

平均介護期間は約5年。最初は在宅で費用を抑えられても、症状が進行した後半戦では施設費用が重くのしかかります。

3．「認知症になる前」の備えがすべて

認知症発症後は、家族でも預金を動かすことが困難になります。早めに「任意後見制度」「家族信託」「成年後見制度」といった法的な備えは、元気なうちにしかできません。

「お金の安心」は“備えと会話”から生まれる

「うちは大丈夫」と思っていても、実際に介護が始まると、施設探し、費用、手続き、そして将来への不安……すべてが一度に押し寄せてくるものです。だからこそ、以下の準備が不可欠です。

・元気なうちに、家族でお金と介護の話をする

・施設に入るのか、どんな生活を望むのかを記録に残す

・資産を動かせる仕組みをつくる（家族信託・任意後見など）

これらが“お金の備え”であり、同時に“心の備え”になります。

「お金がある＝安心」ではない時代に

81歳の母がいった「お金のことは心配いらない」という言葉。それは、もしかしたら「子どもに迷惑をかけたくない」という想いの裏返しなのかもしれません。介護とお金の問題は、単なる「数字の計算」ではありません。そこには、“家族の感情”と“お互いへの信頼”が深く関わっています。

家族の会話のなかで、「どこで、どんな最期を迎えたいのか」を一緒に考えること。それこそが、本当の意味での「家族の安心」に繋がります。介護資金をめぐる問題は、「貯金の額」よりも「仕組みと会話」がすべてなのです。

親の意向を尊重しつつ、法的・経済的に資産を動かせる環境を整えること。それが、家族にとって最大の“老後リスクヘッジ”になります。

森 逸行

ファイナンシャルトレーナーFP事務所

代表