¡¡¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¸òÄÌ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¸½ºß¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¶â¹ä»³ŽÄŽÝŽÈŽÙÉÕ¶á(¾®ÁÒÆîIC¢ªÈ¬È¨IC´Ö)¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢È¬È¨ICÉÕ¶á¡Ê²¼¤ê¼¯»ùÅçÊýÌÌ¡Ë¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü8»þ29Ê¬¤´¤í¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¡¡¾®ÁÒÆî¢ªÈ¬È¨ÉÕ¶á¤ÇµßµÞ³èÆ°¤Î¤¿¤á¾ÃËÉ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£

