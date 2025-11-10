¾å»Ê¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤ËÍî¤Á¹þ¤à27ºÐ½÷À¤Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥í¤¬¼ø¤±¤¿¡È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡É¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±Êý
¡Ö»Å»ö¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í³Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÆ¬¤Ç¤Ï»Å»ö¤È¼«Ê¬¤ÏÊÌ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¾å»Ê¤«¤é¤Î¥ß¥¹»ØÅ¦¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦27ºÐ½÷À¡£Íî¤Á¹þ¤ß¤«¤é¼¡¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Þ¤Ç»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥í¤¬¿´¤Î¶¯¤µ¡¢¡È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÊýË¡¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Podcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌÆâÍÆ
¾å»Ê¤«¤é¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í³Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ç¤Ï¡È»Å»ö¤È¼«Ê¬¤ÏÊÌ¡É¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡×
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö ¤·¤Ê¤ä¤«¤µ ¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤º½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö Ã»´üÅª¤ÊÉ¾²Á¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¿¼ÂÀ¤ò¹Í¤¨¤ë ¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ°¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¡¢¤Þ¤º¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¨ºÂ¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¼è¤êÌá¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦µóÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢ºä°æ¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤¤ë¤â¤Î¡£±£¤·¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥ß¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤À¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
»ØÅ¦¤ò¡Ö¼é¤ê¡×¤È¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤ÇÂª¤¨¤ë
»ØÅ¦¤¬¿Í³ÊÈÝÄê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤Ï2¤Ä¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
1.Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤«¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾å»Ê¤¬¤½¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËÊó¹ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®Íê¤ä¼ÒÆâ¤Ç¤Î¿®ÍÑ¤òÂ»¤Í¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¼é¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤Î¾ÚÌÀ
¤â¤·¥ß¥¹¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¾Íè¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤ËÊ¹¤¯
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ª·ÁÂÖ¤È¤·¤ÆºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢ ¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤½¤ìÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë ¤³¤È¤À¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
27ºÐ¤Îº£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»þ´Ö¼´¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤ÏÉáÊ×À¤¬¹â¤¤¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿´¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
✓É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡×
✓»ØÅ¦¤Ï¾å»Ê¤¬¼«Ê¬¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë
✓»ØÅ¦¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È²ò¼á¤¹¤ë
✓¡Ö10Ç¯¸å¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È»þ´Ö¼´¤ÇÇº¤ß¤òÁêÂÐ²½¤¹¤ë
ËÍ¼«¿È¡¢20Ç¯Á°¤ËÃæ³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿¤È¤¤ÏÂç¤¤¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁ´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Èºä°æ¤µ¤ó¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤è¤¤¤Èºä°æ¤µ¤ó¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºä°æÉ÷ÂÀ
Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2015Ç¯DeNA¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£Î¹¹Ô»ö¶ÈÉô¡Ê¸½¥¨¥¢¥È¥ê¡Ë¤ËÇÛÂ°¸å¡¢¥²ー¥à»ö¶ÈÉô¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ë°ÛÆ°¡£2020Ç¯¤Ë¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£M¡õA¤ä·Ð±Ä²þ³×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢DeNA¤Î¿Íºà°éÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡£2022Ç¯¤ËDeNA¤È¥Ç¥é¥¤¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊDelight Ventures¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMomentor¤òÀßÎ©¡£ÁÈ¿¥¸úÎÏ´¶¤ä¿´Íý³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤ÈÁÈ¿¥´ðÈ×¹½ÃÛ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¥µ¥¤¥È ³ô¼°²ñ¼ÒMomentor X¡ÊµìTwitter¡Ë ºä°æÉ÷ÂÀ
