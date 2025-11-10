¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Á°ÅÄÂçÁ³¤¬Éü³èÃÆ¡¡ÀïÎóÉüµ¢4ÀïÌÜ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿Èô¤Ó½Ð¤·¤«¤é±¦Â¤Ç±Ô¤¤°ì·â
¡¡¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡½0¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯11·î9Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê28¡Ë¤¬4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Î¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï3ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤ËÂ®¹¶¤Ç»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀäÌ¯¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤ò¸«¤»¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þº¸Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤é±Ô¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï10·î5Æü¤Î¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ëÀï°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¡£¹ø¤ÈÂÀÂÜÎ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¸ø¼°Àï3»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¸ø¼°Àï4ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÉü³èÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Çº¸µÓ¤ËÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤òÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëº£·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â¾·½¸¡£14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÉü³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MF´ú¼êÎç±û¡Ê27¡Ë¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£FW»³ÅÄ¿·¡Ê25¡Ë¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£