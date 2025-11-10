ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が韓国帰国後、地元メディアに出演。大谷翔平投手（31）の凄さや日韓の野球レベルについて語った。

キム・ヘソンは韓国のテレビ局「JTBC」の報道番組「JTBCニュースルーム」に出演。メジャー1年目やワールドシリーズ制覇について振り返った。

その中で、司会の女性から「大谷選手クラスが本当にすごいと感じた瞬間は」と質問されると、キム・ヘソンはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を挙げ「先発投手として登板してホームランを3本打った試合が一番、記憶に残っていて歴史に残る試合だと思います」と振り返った。

また、日本人選手がメジャーで多く活躍している現状について、韓国の野球ファンから羨望の声が上がるなど、2006、2009年のWBCと比較し、現在は日韓の野球レベルの差が少し出ているのではないかという質問も。これに対し、キム・ヘソンは「そうですね。やはり日本の投手がメジャーで活躍していますし、前回WBCでも優勝しています。日本の選手が活躍する姿をよく目にするので、現実でもあります」と現状を受け止めた。

その上で「韓国の野球もまだまだ未来があるので、発展の可能性が大きいので、これから頑張って、いずれまた、韓国野球が日本よりうまくやれる日が来るんじゃないかと思います」と韓国野球にも伸びしろ、可能性はあると語った。