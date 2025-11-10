レインボー・ジャンボ、第1子誕生のコットン・きょん祝福 過去のエピソードも披露「引っ越そうとしたら審査にに落ちて…」
お笑いコンビ・レインボーが10日、都内で行われた『サトウの切り餅いっぽん新WEBCM発表会＆記念日制定式に出席。ジャンボたかおが、1日に自身のSNSで第1子誕生を報告したコットン・きょんを祝福した。
【写真】どんな表情⋯!?スティック切り餅を頬張るレインボー
ジャンボはコットン・きょんと「昔から一番仲が良い先輩で一緒にいる」と告白。きょんが過去に代々木で、ジャンボと代々木の同じマンションに引っ越そうとするも「審査に落ちた」ことも明かした。
そのきょんは1日に、自身のSNSで第1子誕生を報告。ジャンボは「常に苦楽をともにしてきた、きょんさんに元気なお子さんが生まれて『よっしゃあ』という気持ちだった。まだ気を使って会いに行けていないので、落ち着いたらパーティーがしたい」と話していた。
レインボーが公の場に姿を見せるのは、3位となった10月の『キングオブコント2025』後初めてとなった。
レインボーが出演する新CMは11日からYouTubeやTVer、ABEMAなどで放映される。『サトウの切り餅いっぽん』は、スティックタイプで食べやすい新しい餅。正月だけでなく、日常の食卓にも気軽に取り入れられるよう、11月11日を“サトウの切り餅いっぽんの日”としてPRする。レインボーのほか、サトウ食品経営企画部の浅川梨乃氏が登壇した。
