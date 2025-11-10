ÄÚÅÄ¾ù¼£ºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤È²»³Ú¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¤ª¤È¤¨¤Û¤ó¡×¤ò¸ø³«¡¡²¬»³»Ô
¤ª¤È¤¨¤Û¤ó¡Ö²ÏÆ¸¤ÎÏÃ¡×¡¡²¬»³»ÔÄó¶¡
¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¢ÄÚÅÄ¾ù¼£¤ÎºîÉÊ¤òÏ¯ÆÉ¤È²»³Ú¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢²¬»³»Ô¤¬10Æü¡¢¤ª¤È¤¨¤Û¤ó¡Ö²ÏÆ¸¤ÎÏÃ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÊ¸³ØºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡×¤Î40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄÚÅÄ¾ù¼£¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö²ÏÆ¸¤ÎÏÃ¡×¤ÏÏ·¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²ÏÆ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²¬»³»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¹ÃËÜ²íÍµ¤µ¤ó¤¬Ï¯ÆÉ¤·¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î²»³Ú²È¡¢¼é»þ¥¿¥Ä¥ß¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤È¤¨¤Û¤ó¡Ö²ÏÆ¸¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢10Æü¤«¤é²¬»³»Ô¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£