「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が、元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで９日、逮捕されました。これを受け、行われた会見で、2025年１月に死亡した元県議の妻が心境を語りました。政治団体トップの逮捕で、捜査の行方は…。【真相報道バンキシャ！】

■立花容疑者逮捕 演説で「めっちゃやばいね」

名誉毀損の疑いで9日、逮捕されたNHK党の党首・立花孝志容疑者。2024年12月、街頭演説（大阪・泉大津市）での発言だった。

NHK党 立花孝志 容疑者（58）／YouTubeより

「何も言わずに去っていった。竹内議員はめっちゃやばいね」

「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」

「竹内議員」とは、元兵庫県議の竹内英明さん。

■兵庫県知事の“パワハラ疑惑”調査した元県議

2024年8月、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを県議会の百条委員会で調査していた。

元兵庫県議 竹内英明さん

「付箋を投げたということ、それは腹が立ったということですか？」

兵庫県 斎藤元彦 知事

「目の前に投げて、放り投げてしまったということです」

しかし、竹内元県議は斎藤知事を追及した後、SNS上で誹謗中傷の的に。

2024年11月に辞職。その2か月後に亡くなった。自宅でぐったりしているのを家族が発見。自殺とみられている。

■ウソの発言繰り返したか 元県議死後も…

竹内元県議に関してウソの発言を繰り返すなどして、名誉を毀損した疑いが持たれている立花容疑者。

NHK党 立花孝志 容疑者（2025年1月配信／YouTubeより）

「僕の認識ではお亡くなりになる1月18日までに、僕は竹内さんに対してそんな何か僕自身は批判や誹謗中傷したという記憶はない」

「竹内さんのご冥福をお祈りいたします。終わります。NHKをぶっ壊す」

逮捕容疑は、竹内元県議への「生前」、そして「死後」の発言だ。これは「死後」、SNSでの投稿。

NHK党 立花孝志 容疑者（Xより※現在は削除）

「竹内元県議は、昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」

NHK党 立花孝志 容疑者

「どうも明日逮捕される予定だったそうです」

■兵庫県警トップ異例の発言「事実無根」「明白な虚偽」

2025年1月には、兵庫県警のトップが個別の捜査について発言。

兵庫県警 村井紀之 本部長

「竹内元議員につきまして、被疑者として任意の調べをしたことはありません」

「ましてや逮捕するという話は全くございません」

「全くの事実無根でありまして、明白な虚偽がSNSで拡散されていることについて極めて遺憾」

■全面否定され…謝罪 「事実と異なることを発信した」

警察から全面否定された立花容疑者。日本テレビの取材には、こう答えていた。

NHK党 立花孝志 容疑者

「兵庫県の県警本部長が、県議会で逮捕の事実、逮捕する予定があったとか、任意の事情聴取があったことを全面否定されましたので、その状況を受けて私自身、事実と異なることをインターネットで発信したことについて謝罪させていただきます。大変申し訳ございませんでした」

自身の発言を“事実ではなかった”と認めて、謝罪。

記者

「どのような取材をされた」

NHK党 立花孝志 容疑者

「社会部的なニュースに詳しい方から情報が入って、別の方にも確認した。この方も県議会議員とか詳しい方」

「逮捕の事実はないけど『取り調べを受けている』と聞いて、それなりの自信がありました」

一連の発信について、結果、“事実ではなかった”と釈明した立花容疑者。

しかし、2025年6月には竹内元県議の妻から刑事告訴されることとなった。

■亡き夫に代わり「声をあげなければ…」刑事告訴

竹内元県議の妻

「主人が一生懸命議員の仕事をしてきたことを知っているのは私であるから、私が夫に代わって、声をあげなければいけない」

NHK党 立花孝志 容疑者（2025年8月投稿／YouTubeより）

「私自身が言ったことについて、逃げも隠れもいたしません」

「竹内元県議の奥様、私を告訴していただいて心より感謝いたします。ありがとうございます。ぜひ白黒はっきりつけた方がいいと思いますから」

■逮捕受け元県議の妻「ホッとしている」

そして、9日午前3時40分すぎ。立花容疑者は、大阪府内の駐車場で逮捕された。警察によると、取り調べには応じているという。

午後5時ごろ。リモートで会見を開いた竹内元県議の妻。

亡くなった竹内元県議の妻

「逮捕の報道が出たことで、主人の仏前に報告しました。刑事告訴を出して以降、どうなるのか不安や心配もありましたが、今はホッとしております」

「夫の死の衝撃で打ちひしがれ、いわれのない誹謗中傷に恐れ、立ち向かう気力すらなく、何をしていいのか分からない状況で、『英明の仇をとろう』と背中を押してくれた大学時代の先輩、ご尽力で告訴しようという気持ちになりました」

「応援してくださった数多くの皆様、捜査関係者の皆様にも心より御礼を申し上げたい。ありがとうございました。今後については、捜査を見守ってまいります」

■兵庫県・斎藤知事「SNSの適正な利用を」

竹内元県議の追及を受けていた斎藤知事は…

兵庫県 斎藤元彦 知事

「この件に関しては、これから捜査が進むという話。捜査に関する事になりますから、私からのコメントは控えたい」

「これからもSNSの適正な利用や、誹謗中傷や名誉毀損につながる発信などは、控えていくことが大事だと、広報啓発をしっかりやっていきたい」

■執行猶予期間中の逮捕 実刑の可能性も

政治団体トップの名誉毀損での逮捕に、弁護士は…

元大阪地検検事 亀井正貴 弁護士

「名誉毀損は普通、在宅事件でやることが原則的に多い。身柄をとるのはSNSという影響度の問題、社会的影響度の問題。それらを含めた重大性や悪質性があると判断したと思う」

また、NHKへの威力業務妨害などで、2023年に有罪判決を受けている立花容疑者。その執行猶予期間中の逮捕というのも、今後を左右するという。

元大阪地検検事 亀井正貴 弁護士

「ダブル執行猶予は付きにくい。実刑になる可能性はかなり高くなってくる」

「法定刑としては3年以下の拘禁刑。（立花容疑者実刑の場合は）1年台か2年までいくかどうか、そんな感じじゃないですか」

警察が、詳しい経緯などを調べている。