俳優草剛（51）が、9日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜0時55分）に出演。奔放すぎる小学生時代のエピソードを語った。

占い師の星ひとみさんから「『少年の星』を持っているので。一生涯中学一年生」と告げられると、草は「そう！ぴったり！中二病！」と自覚があるようで大笑い。星さんからはさらに「中2にはまだなれないくらい。我慢できる星を持ってない」と指摘された。

草は「小学校の時に実験の（直接）におい嗅いじゃいけないやつ。危ないやつ。俺、直でいっちゃうからね」と自身のエピソードを紹介。「先生はこれ（手であおぐしぐさ）をやれって言ったけど。俺はこれ（直接鼻を近づけて）でいったのよ。ぶっ倒れた」と振り返り、「小学校2年生の時。俺は死んだと思った思い出」とケラケラ笑った。

星さんが「ここから『解放』なんだ。この時に面白さとかエネルギーが爆発した。失神して、爆発」と占いの面で見ると、草は「そうかもしれない」と納得しつつ、「フラスコの中嗅いだ瞬間に失神して、先生が『大丈夫か！？』って（顔を）パンパンパンパンってやって。俺生きてる！と思って」と話していた。