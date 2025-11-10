ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¹ë²÷¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë! Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤¹
[11.9 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-1 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê]
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬°µ´¬¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï9Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè10Àá¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï(¡û2-1)¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£S¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾40Ê¬¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î±¦CK¤«¤éGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎëÌÚ¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤³¤ì¤Ë±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¹ë²÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨²ÃÆþ¤Î24ºÐ¤Ï¤¹¤Ç¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ç²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬½éÆÀÅÀ¡£º£µ¨¸ø¼°Àï2¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¸åÈ¾5Ê¬¤ËMF¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢Æ±24Ê¬¤ËS¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMF¥ë¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ô¡¼¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢11°Ì¤«¤é10°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢S¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÅ¥¾Â¤Î7Ï¢ÇÔ¡£»ÄÎ±·÷Æâ15°Ì¤«¤é¾º¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë16°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
