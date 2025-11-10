[11.9 ブンデスリーガ第10節 フランクフルト 1-0 マインツ]

　フランクフルトのMF堂安律が9日、ホームでのブンデスリーガ第10節マインツ戦(○1-0)で、今季3点目となる決勝ゴールを決めた。

　スタメン出場した堂安は後半35分、ペナルティエリア右角付近でボールを受けると、フェイントで揺さぶりながら2人の間を一気に抜けてゴールエリア右脇へ。左足でファーのサイドネットに流し込み、この試合唯一の得点を挙げた。

　堂安はブンデスリーガで8試合ぶりとなる今季3ゴール目を記録。公式戦では5点目となった。

　この得点シーンをDAZNの公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)が動画で紹介すると、「素晴らしい!」「こりゃすごいわ…」「そこぶち抜くかね」「えぐい」「個人技で試合決めた」「メッシやん! ペナルティ内の仕掛けはダビドシルバ級」「サラーの後釜見つけた」「何回見ても気持ちいいっ!!!」「日本の10番カッコいい」「頼もしすぎる」「流石だぜ」と絶賛の声が相次いだ。

　堂安はそのまま90分間プレー。フランクフルトは2戦ぶりの白星で4試合負けなし(2勝2分)とし、8位から7位に浮上した。

　一方、17位マインツは6試合未勝利(1分5敗)となり、自動降格圏内から抜け出すことはできず。MF佐野海舟は先発フル出場。ベンチスタートのMF川崎颯太は後半42分からピッチに立った。